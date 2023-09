Paraguay quiere que le devuelvan el dinero del mecanismo COVAX

COVAX fue “un fracaso total”, dijo Barán

La ministra de Salud de Paraguay, María Teresa Barán, criticó el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la distribución de vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo y se negó a aceptar el próximo lote del organismo.

“Es inaceptable, la cantidad de vacunas que tenemos que aceptar es totalmente inoportuna. Recibir estas vacunas significaría un gasto aún mayor para Paraguay, por lo que rechazamos con todas nuestras fuerzas no recibir estas vacunas para Paraguay”, dijo Barán, quien también calificó la respuesta internacional al respecto como “un fracaso total”.

Barán insistió en que cuando Paraguay más necesitaba las vacunas, no hubo respuesta de la OMS. Junto al Fiscal General, Marco Aurelio González, explicó que su país está dispuesto a negociar con el mecanismo COVAX, siempre y cuando la asignación de vacunas a nivel mundial sea justa y equitativa.

Después de que Paraguay ya anunciara que recurriría a un arbitraje del Mercosur sobre el cobro de peajes por parte de Argentina en la hidrovía del río Paraná, González también dejó entrever que podría seguirse un camino similar en caso de que no se alcance una solución satisfactoria. “Esto no implica que no vayamos a agotar la vía amistosa. Sólo consideramos que COVAX no puede imponer a Paraguay situaciones injustas que son evidentemente abusivas”, dijo.

González explicó que Paraguay pagó cerca de 6 millones de dólares por unos 3 millones de dosis de vacunas de las cuales sólo se entregó un millón. “El mecanismo no envió los tres millones de dosis que ahora pretende enviar, pero, entonces, como a Paraguay sólo se le descontó el costo de un millón de dosis, tiene un saldo de aproximadamente cinco millones de dólares a su favor dentro de la cuenta del mecanismo COVAX”, señaló también González.

El mecanismo COVAX ha propuesto que Paraguay pague una tasa de salida o reciba el resto de las vacunas solicitadas.

Asunción ya había dicho en diciembre de 2022, durante su anterior gestión que finalizara el 15 de agosto, que el país sudamericano insistiría en rescindir el contrato con COVAX y pediría la devolución de 5.670.990 dólares.