TCU de Brasil dice que Bolsonaro se quedó con valiosos regalos

No se identificaron motivos para justificar la distribución de los artículos entre los públicos y los de propiedad privada de Bolsonaro

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil afirmó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro se quedó con unos 17 regalos de “alto valor comercial” que deberían haber sido entregados a las arcas del país. El TCU también subrayó que entre los más de 9.000 regalos recibidos por el ex jefe de Estado, 128 de ellos no eran de carácter “personal” y pertenecen al acervo público.

Según el informe del TCU, redactado por el magistrado Augusto Nardes, 111 regalos no encajan en el perfil de “objetos personalísimos” y, por lo tanto, no deben permanecer en poder de Bolsonaro ni de su familia.

“De los 240 regalos de autoridades extranjeras incorporados al patrimonio privado, se identificó que 111 no tienen la característica de ser de carácter personalísimo o de consumo directo del Presidente de la República, por lo que deberían haber sido incorporados al patrimonio de la Unión”, según el documento del TCU.

”Además, no se identificaron motivos que justifiquen la distribución de los ítems entre las colecciones públicas (propiedad de la Unión) y las colecciones documentales privadas del ex presidente. También se constató la existencia de regalos recibidos por el ex presidente que no fueron registrados. Estos hallazgos son el resultado de deficiencias en el proceso de trabajo relacionado con la recepción e incorporación de estos bienes”, añade el texto.

Fabio Wajngarten, uno de los abogados de Bolsonaro, dijo a través de X (antes Twitter) que el ex presidente “nunca tuvo injerencia en la clasificación de los regalos” y que esa tarea era responsabilidad de la Subgerencia de Documentación Histórica (GADH).

Los peritos del TCU encontraron un total de 9.158 regalos de diferente procedencia recibidos por Bolsonaro durante sus cuatro años de presidencia. De ese número, 295 procedían de autoridades extranjeras, de los cuales 240 se incorporaron a la colección privada del expresidente y 55 al patrimonio federal.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil también investiga la presunta apropiación indebida por parte de Bolsonaro de joyas saudíes que habría vendido en Estados Unidos.