Picardías y abusos en campañas electorales, también en las Falklands

Gary Webb, el cuestionado candidato que también es funcionario de FIMco, y que supuestamente realiza campaña proselitista en horarios laborales

Las picardías y abusos cometidos en campañas políticas no son patrimonio exclusivo de cierto países. Así lo indican alguna quejas que se han hecho públicas en las Islas Falkland a propósito de la disputa por una banca en la circunscripción del Campo, que cuenta con dos candidatos aspirantes. En efecto el candidato Gary Webb está cumpliendo con sus funciones como integrante de la plantilla de la Compañía de Carnes de las Falklands, FIMCo, a la vez que desarrolla tareas electorales en función de lograr la banca que dejara libre, después de varias décadas el ex productor rural Ian Hansen.

El Penguin News estuvo averiguando sobre la naturaleza de las reuniones celebradas por el Sr. Webb, y concluyó que se tratan solamente de encuentros con sus simpatizantes. La Oficina del Administrador General de las Islas, quien también cumple con la tarea de Oficial Electoral que recoge las urnas, se expidió sobre el particular y confirmó que cuando un ciudadano no es funcionario del gobierno de las Islas, y se presenta como candidato a un cargo electivo, “se trata de un asunto entre el empleador y el empleado candidato en una elección, y corresponde al patrón decidir que permite y no permite al candidato hacer, en cuanto a combinar sus tareas laborales normales con las de campaña electoral”.

El Administrador General de las Islas agregó, ”será por tanto entonces el candidato quien considere si cualquier apoyo que reciba de su empleador debe ser incluido en el registro de gastos de su campaña electoral, (muy controlados) y en que monto y proporción. Pero se estableció que un funcionario de FIMCo no es funcionario público dentro de ese contexto“.

Brindando mayor claridad en otras situaciones donde se puede hacer uso de posiciones de influencia, incluyendo posiciones referidas al trabajo, se sostuvo que, ”hay delitos electorales que pueden aplicar si un candidato o cualquier en su favor participe de prácticas corruptas o ilegales. Esto puede incluir que un candidato haga mal uso de su empleo de forma de procurar que algún beneficiado lo vote. Pero esto no refirió a las reuniones celebradas por el candidato Webb en su campaña por la banca en representación del Campo”.