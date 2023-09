El próximo presidente de México será una mujer

Nieta de familias judías de Bulgaria y Lituania, Sheinbaum se define como “una hija del 68”

La ex alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha sido designada para ser candidata a la presidencia por el partido gobernante, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en 2024. Sheinbaun fue elegida a través de un controvertido proceso de encuestas que acabó mostrando que tenía alrededor del 40% de la intención de voto. El principal rival de Sheinbaum en las primarias, el ex canciller Marcelo Ebrard, cuestionó la validez del mecanismo.

Será la primera vez que dos mujeres compitan por la presidencia, después de que el domingo pasado una coalición de partidos de oposición eligiera a la senadora Xóchitl Gálvez como su candidata.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, leyó los resultados de las cinco encuestas que definieron la candidatura. “El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación”, dijo.

“Me siento orgullosa, honrada. Hemos sido parte de este movimiento desde su fundación”, dijo Sheinbaum. A Morena se suman el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

“El pueblo sabio ha elegido a la compañera Claudia Sheinbaum para coordinar los Comités por la Defensa de la Transformación rumbo al 2024”, anunciaron las redes sociales de Morena apenas se conocieron los resultados de la encuesta.

“Si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esta encuesta, entonces no estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos planteado, aunque me favorezca”, argumentó Ebrard, quien quedó en segundo

lugar con alrededor de 25% de apoyo según la encuesta del partido.

Las fricciones entre Ebrard y Sheinbaum representan una prueba de unidad para Morena, favorito para las elecciones de 2024, con mayoría en el Parlamento y gobernante en 23 de los 32 estados de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se jactó el martes de no haber “inclinado la balanza” a favor de ningún contendiente. “Al final son los ciudadanos los que van a decidir, así que tomaron en cuenta mis recomendaciones y ya está, todo ha salido bien y espero que hoy cuando den a conocer el resultado me encuentre con lo mismo que ustedes”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Nieta de antepasados judíos de Bulgaria y Lituania, Sheinbaum se define como “una hija del 68”, muy involucrada en las luchas sociales y que nunca perteneció al PRI, el viejo partido hegemónico durante 70 años en el siglo XX. Procedente de la burguesía intelectual capitalina, Sheinbaum promete continuar las políticas de López Obrador, limitadas a un único mandato de seis años, según la Constitución. Afirma que defenderá a los más pobres, incluidas las comunidades indígenas, y celebra los buenos resultados macroeconómicos del actual gobierno.