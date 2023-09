Muertes por ciclón extratropical en Brasil llegan a 22

Los ciclones extratropicales en el sur de Brasil han sido poco frecuentes hasta este año

Las autoridades brasileñas confirmaron el martes que el número de víctimas mortales causadas por un ciclón extratropical que azota el sureste del país sudamericano había aumentado a 22 personas.

El Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dijo también que al menos 4.000 personas habían sido evacuadas por precaución. Su estado, fronterizo con Argentina y Uruguay, fue la región más afectada, con 21 de las víctimas mortales. Fue el peor fenómeno meteorológico extremo en Rio Grande do Sul, donde los ciclones extratropicales han sido poco frecuentes hasta este año. Era el cuarto ciclón extratropical que azotó Rio Grande do Sul desde el pasado mes de junio.

La tormenta también afectó al estado de Santa Catarina, donde un árbol cayó sobre un vehículo matando a uno de sus ocupantes.

Alrededor de 60 municipios de Rio Grande do Sul han sufrido daños como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento y las intensas lluvias, que han aislado a comunidades enteras a causa de las inundaciones y la crecida de los ríos.

Según Defensa Civil, 15 de las 21 muertes registradas en Rio Grande do Sul ocurrieron en Muçum, donde las lluvias han sumergido gran parte del municipio bajo el agua y muchos residentes se han visto obligados a refugiarse en los tejados de sus casas.

Leite también señaló que el número de muertos puede aumentar en las próximas horas, ya que los servicios de rescate apenas estaban empezando a inspeccionar las zonas más afectadas. “Cuando el agua retroceda, veremos los daños” en toda su magnitud, dijo el gobernador. También admitió que le preocupaban las previsiones de más lluvias para el próximo fin de semana.

En junio, otro ciclón mató a 16 personas y otras 15.000 fueron evacuadas. En julio, una persona murió, otras 20 resultaron heridas y alrededor de un millón de personas se quedaron sin electricidad. No se registraron daños importantes cuando un tercer ciclón azotó la zona el mes pasado.

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió “hacer todo lo posible para ayudar a la población” a superar este momento.