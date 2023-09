Gobierno demarca tierras indígenas en Amazonia brasileña

La Amazonia tiene prisa por seguir viva, dijo Lula durante la celebración del Día de la Amazonia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el martes los documentos que prevén la demarcación de dos tierras indígenas en los Estados de Acre y Amazonas, informó la Agencia Brasil. Fue también el último paso antes de la regularización definitiva de las áreas, se explicó.

Lula aprobó la medida sobre territorios en Rio Gregório, en Tarauacá, Acre, área tradicionalmente ocupada por los pueblos Katukina y Yawanawá, con más de 187.100 hectáreas, y Acapuri de Cima, en Fonte Boa, Amazonas, caracterizada por ser ocupada por el pueblo Kokama, que tiene más de 18.300 hectáreas.

En un acto para conmemorar el Día de la Amazonia, al que asistió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno federal anunció una serie de medidas, entre ellas la aprobación de dos tierras indígenas y la asignación de tierras públicas para nuevas unidades de conservación.

“La Amazonia tiene prisa por sobrevivir a la devastación causada por esa gente que no quiere ver el futuro. La Amazonia tiene prisa por mantenerse viva, mantenerse sana y tener la fuerza para enfrentar las sequías que el cambio climático ya empezó a traer”, dijo el presidente.

“En 2025, vamos a tener la gran reunión del clima en Amazonas. Será en la ciudad de Belém. Todo el mundo en el planeta Tierra está hablando de la Amazonia. Con este evento, será la primera vez que la Amazonia le dirá al mundo sobre su importancia”, señaló también el mandatario.

“Proteger nuestros territorios significa garantizar nuestra vida indígena, asegurar nuestra diversidad y hacer frente a las emergencias climáticas”, afirmó la ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajaja.

“Los pueblos indígenas, guardianes de la Madre Tierra, somos el 5% de la población mundial, pero protegemos el 82% de la biodiversidad del planeta. Y gran parte de esta preservación está dentro del territorio amazónico”, dijo también. “Si estamos haciendo este bien común, protegiendo la vida en la Tierra, necesitamos tener nuestras vidas y derechos garantizados”, agregó.

Paralizada durante todo el gobierno de Jair Bolsonaro, la demarcación de tierras indígenas se ha reanudado bajo la actual administración. Además de las áreas del martes, el presidente Lula ya había firmado la demarcación de seis territorios en abril de este año. En aquella ocasión, se aprobaron los territorios de Arara do Rio Amônia, en Acre, Kariri-Xocó, en Alagoas, Rio dos Índios, en Rio Grande do Sul, Tremembé da Barra do Mundaú, en Ceará, Avá-Canoeiro, en Goiás, y Uneiuxi, en Amazonas.

La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) registra actualmente 761 tierras indígenas. Estas áreas representan aproximadamente el 13,75% del territorio brasileño y se encuentran en todos los biomas, especialmente en la Amazonia Legal. De este total, 475 están regularizadas, ocho homologadas y 73 declaradas. Hay 44 áreas delimitadas y 137 en estudio de demarcación. Además, hay cerca de 478 reclamaciones de pueblos indígenas en análisis previo por la FUNAI, sin procesos en curso todavía.

El presidente Lula también anunció el martes una serie de acciones en materia de tierras, entre ellas la reanudación de la Cámara Técnica para la Asignación y Regularización de Tierras Públicas Federales Rurales, para avanzar en la asignación social de cerca de 50 millones de hectáreas, un área equivalente al tamaño de España.

Mientras tanto, las alertas de deforestación en la Amazonia Legal cayeron un 66,11% en agosto, en comparación con el mismo período del año pasado, anunció el martes el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) tras la publicación de los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA).

“En los primeros siete meses de este gobierno, vimos una reducción del 42% en la deforestación [en la Amazonia]. Comparado con el mismo período del año pasado, es una victoria. En agosto, tuvimos una reducción del 66,11% en la deforestación y una reducción del 47,5% en el número de puntos calientes en la Amazonia, en comparación con agosto de 2022”, dijo la ministra Marina Silva durante un evento en el Palacio de Planalto al anunciar nuevas medidas para proteger el bioma.

La Amazonia Legal abarca los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins y una parte de Maranhão, cubriendo alrededor del 59% del territorio brasileño.

Silva también habló de una reducción del 42% de la deforestación en la Mata Atlántica de enero a mayo, y del 79,7% en junio, según datos de la Fundación SOS Mata Atlântica.

En el Cerrado, según la ministra, las cifras recientes muestran una inversión de la tendencia de deforestación observada en los últimos meses. “El Cerrado estaba en una tendencia de deforestación muy fuerte. Ahora tenemos un indicio de buenas noticias. Estamos equilibrando y empujando esta curva hacia abajo, gracias a una asociación con los gobiernos estatales”, dijo.

Silva insistió también en que, dado que más del 60% de la Amazonia se encuentra en su territorio, el futuro de la humanidad y las condiciones de vida del mundo dependen de Brasil.

“No es ufanismo. Es una toma de conciencia realista e incluso científica de la enorme responsabilidad que incumbe a la sociedad y a los gobiernos brasileños. Si no protegemos la selva y sus pueblos, condenaremos al mundo a un aumento brutal del CO2 [dióxido de carbono] en la atmósfera y al aumento de las temperaturas”, afirmó.

(Fuente: Agencia Brasil)