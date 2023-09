Ciclón extratropical causa 4 muertos en el sur de Brasil

Al menos cuatro personas murieron en el estado de Rio Grande do Sul, en el sureste de Brasil, después de que un ciclón extratropical azotara la zona el lunes dejando cientos de hogares sin electricidad, informó la Agencia Brasil.

La tormenta que azota el norte de Rio Grande do Sul desde la madrugada del lunes ha causado la muerte de cuatro personas en las ciudades de Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras.

Según la Defensa Civil del estado, un hombre se electrocutó en su casa sobre las 9 de la mañana al recibir una descarga eléctrica en Passo Fundo. Fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió. La descarga fue probablemente causada por un rayo.

También por la mañana, el Cuerpo de Bomberos encontró el cadáver de Cristiano Schuslei, de 41 años, en el río Piraçuce, en Mato Castelhano. El río se había desbordado y el conductor no pudo controlar el vehículo, que fue arrastrado hasta el río.

En el municipio de Ibiraiaras, una pareja murió cuando intentaba cruzar un puente en coche, en la localidad de Santa Clara. Según Defensa Civil, el coche fue arrastrado por la corriente.

La región norte del estado fue la más afectada por la tormenta, el ciclón y el frente frío. Un ciclón extratropical en el oeste de Rio Grande do Sul había sido pronosticado por la oficina meteorológica Inmet, que ya había previsto que el paso de un frente frío por Uruguay y Rio Grande do Sul el pasado sábado (2) provocaría tormentas localizadas, con posibilidad de caída de granizo en zonas aisladas de ese estado y también en Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso do Sul. El volumen de lluvia más significativo se esperaba para el noroeste y norte de Rio Grande do Sul y el suroeste de Santa Catarina, con alrededor de 100 milímetros (mm).

El Departamento Autónomo de Carreteras (Daer) informó de que el gran volumen de lluvia que azotó el norte de Rio Grande do Sul provocó cambios en el tráfico en la región. Daer está monitoreando la situación en las carreteras para que el tráfico se restablezca lo antes posible, dentro de las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios, se explicó.

La autopista ERS 324 está completamente bloqueada entre Vila Maria y Casca. Bajo fuertes lluvias, 3 metros de agua cubrieron el puente sobre el río Jordão. La carretera también está cerrada entre Passo Fundo y Marau. La ciudad de São Luiz da Mortandade está completamente inundada en el Km 207.

En la ERS 434, hay un bloqueo parcial en la localidad de Ciriaco, debido al agua en la carretera, así como en la ERS 132, entre Vila Maria y Camargo. La ERS 110 está cerrada entre Jaquirana y Bom Jesus. Una barrera se ha derrumbado y el tramo ha sido completamente cerrado, sin desvío. Un equipo de la Superintendencia Regional de São Francisco de Paula está trabajando para despejar el tramo.

Otras carreteras estatales en la región norte de Rio Grande do Sul permanecen parcial o totalmente cerradas debido a las inundaciones.

(Fuente: Agência Brasil)