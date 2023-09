Islandia reanuda caza de ballenas tras prohibición

Matar ballenas sería ahora admisible, aunque de forma más humana, según el gobierno islandés

El gobierno de Islandia anunció la reanudación de la caza de ballenas a partir del 1 de septiembre, tras prohibirla hace dos meses. La nueva medida desató la ira de los ecologistas preocupados por esta especie en peligro de extinción. Sin embargo, de ahora en más será suficiente con utilizar métodos y equipos de caza más eficaces, según las autoridades.

El Ministerio de Agricultura y Pesca de Islandia declaró que “se puede reanudar la caza de ballenas”, tras la decisión adoptada a finales de junio a raíz de un informe que revelaba que las matanzas no se ajustaban a la ley nacional de bienestar animal. La Autoridad Alimentaria y Veterinaria de Islandia alegó que los cetáceos morían demasiado lentamente y sufrían una larga agonía. El cambio en los métodos de caza pretende reducir las irregularidades y aportar una “mejora desde el punto de vista del bienestar animal” para que las ballenas sufran menos al morir.

El Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca declaró que la nueva normativa incluirá requisitos más estrictos para los equipos y métodos de caza. La Autoridad Alimentaria y Veterinaria y la Dirección de Pesca colaborarán para supervisar la caza de ballenas, explicó el ministerio.

Islandia, Noruega y Japón son los tres únicos países que siguen permitiendo la matanza de ballenas para el consumo de carne, a pesar de la disminución de la demanda. ”Casi nadie come (carne de ballena) aquí en Islandia ... La gente no quiere esto, la gente no quiere la matanza de estos animales“, dijo Micah Garen, quien dirigió un documental llamado ”La última estación ballenera”.

Humane Society International (HSI), grupo defensor del bienestar animal, condenó la medida, a la que calificó de ser un rechazo “devastador” de una oportunidad para “hacer lo correcto”.

“Sencillamente no hay forma de hacer que arponear ballenas en el mar sea algo más que cruel y sangriento, y ninguna cantidad de modificaciones cambiará eso”, dijo el Director Ejecutivo de HSI, Ruud Tombrock.

“Estas nuevas medidas son inútiles e irrelevantes”, afirmó Luke McMillan, activista contra la caza de ballenas de Whale and Dolphin Conservation. “No hay forma humana de matar ballenas en el mar, y seguirán sufriendo”, añadió.

La Comisión Ballenera Internacional prohibió la caza comercial de ballenas en la década de 1980 debido a la disminución de las poblaciones. Islandia abandonó la CBI en 1992, pero regresó en 2002 con una reserva a la prohibición. Permitió la reanudación de la caza comercial de ballenas en 2006.