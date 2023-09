Brasil: Lula será operado del fémur

Lula tiene por delante una apretada agenda internacional antes de su intervención médica

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, explicó este viernes que será operado a finales de este mes para corregir sus problemas en el fémur.

“Voy a parar porque, quiero confesar, este dolor duele durante el día, duele sentado, duele de pie, duele acostado, y no hay remedio. El remedio es operar”, dijo el ex líder sindical durante un acto en el Estado de Rio Grande do Norte.

El mandatario, de 77 años, que padece artrosis en la cabeza del fémur, explicó también que se someterá al procedimiento médico cuando regrese de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en Nueva York.

Mientras tanto, Lula tiene previsto viajar el 7 de septiembre a la Cumbre del G20, que se celebrará en la India los días 9 y 10 de septiembre. El grupo reúne a las mayores economías del mundo y Brasil asumirá su presidencia pro témpore en 2024. El evento tendrá lugar entre los días 9 y 10 de este mes.

A continuación, Lula viajará hacia Cuba para participar en una reunión del Grupo de los 77 (G77, una coalición de 134 países en desarrollo) los días 15 y 16 de septiembre, antes de volar a Nueva York para el evento de la ONU entre el 23 y el 23 de septiembre.

Después, recibirá a autoridades vietnamitas en Brasilia el 26 de septiembre, y a continuación hará una “pausa” para someterse a su intervención quirúrgica en el fémur.

Según los médicos que le atienden, no se esperan riesgos ni complicaciones y el proceso de recuperación durará “sólo unos días”, durante los cuales podrá incluso trabajar desde su residencia.