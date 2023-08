El BRICS es el futuro, según el ministro boliviano de Asuntos Exteriores

Mayta subrayó que los actuales países del BRICS no basan sus economías en la especulación financiera

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, insistió este domingo en que su país mira “hacia el futuro y el futuro es el BRICS”, el bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que se sumarán seis nuevos miembros, entre ellos Argentina, a partir del 1 de enero de 2024.

Mayta recalcó que “debe quedar claro” que el grupo reúne a más del 40% de la población mundial y más del 30% de su PIB. El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, presentó formalmente la solicitud de adhesión de Bolivia a la alianza el pasado 12 de julio.

“Bolivia está mirando al futuro y el futuro, en este momento, son los BRICS, eso debe quedar claro”, dijo Mayta en una entrevista televisiva.

Se trata de un proceso complejo y que lleva tiempo; de hecho, Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Irán y Emiratos Árabes Unidos, que se unirán a los BRICS en 2024, dieron sus primeros pasos para formar parte del grupo en 2015. Sin embargo, “vamos rápido”, subrayó Mayta.

El funcionario también pronosticó que el bloque cobrará mayor relevancia en los próximos años porque, además de poseer importantes recursos naturales, cuenta con tecnología a la que Bolivia podría acceder.

Basado en un reciente informe del diario mexicano Jornada, Mayta señaló que el BRICS, con sus nuevos miembros -Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía-, tendrá incidencia en el 80% de la producción mundial de hidrocarburos.

Para Mayta, este bloque de naciones unificadas desde 2009, tiene un peso “gravitante” y “específico” que constituye un contrapeso a Estados Unidos para romper la hegemonía que éste ejerce a escala global tras la II Guerra Mundial.

Mayta también subrayó el hecho de que los actuales países BRICS no basan sus economías en la “especulación financiera”, a diferencia de Estados Unidos, que también utiliza el dólar “como arma estratégica” para sancionar a otros países. De ahí la importancia de que los BRICS hayan decidido formar el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) para promover las transacciones en divisas distintas al dólar estadounidense.

“Esto no quiere decir que el dólar ya no sea importante ahora, pero probablemente necesitamos otras monedas para comerciar, no sea que Estados Unidos se enfade y sancione a un país y no haya medicinas, no haya nada en ese país porque todo se comercia en dólares”, explicó.