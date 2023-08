Lula quiere que Brasil refuerce su presencia en África

“Vamos a volver a financiar a los países africanos”, prometió Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el sábado que el país sudamericano quiere abrir un consulado general en Luanda, la capital de Angola, informó la Agencia Brasil.

Lula recordó que Angola ya alberga la mayor comunidad brasileña (unas 30.000 personas) del continente africano. “Por eso instruí al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, para que estudiara la apertura de un consulado general en Luanda, que sería el primero en un país de lengua portuguesa en África”, explicó durante la inauguración de la Galería Ovídio de Melo, en el Instituto Guimarães Rosa.

“En las relaciones entre Brasil y Angola, tenemos que soñar en grande y soñar muy lejos”, continuó citando al escritor angoleño Pepetela antes de finalizar su visita y dirigirse a Santo Tomé y Príncipe para la Cumbre de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Lula también afirmó el viernes que Brasil realizará grandes inversiones en el continente africano durante una comparecencia junto al presidente angoleño, João Lourenço, en la clausura de un foro empresarial de la Cámara de Comercio Brasil-Angola al que asistieron inversores de ambos países.

“Ahora volvemos a África para decir a los empresarios brasileños y angoleños que hemos vuelto de verdad. Vamos a volver a financiar a los países africanos, a Angola, que es un buen pagador de las cosas que Brasil ha invertido aquí”, subrayó Lula.

“El regreso de Brasil al continente africano no debería ser un regreso, porque nunca deberíamos haber abandonado el continente africano. Brasil no tiene idea de cuántas cosas podemos hacer. Creo que África ofrece a Brasil las oportunidades que Brasil a veces busca en otros lugares”, añadió el mandatario.

El pasado viernes durante un mensaje a la Asamblea Nacional angoleña, Lula anunció una asociación para ayudar a desarrollar la agricultura de ese país.

Por su parte, Lourenço invitó a los empresarios brasileños “a invertir en Angola sin miedo”.

“Tenemos especial interés en que los inversores brasileños inviertan en la agroindustria, la industria del curtido [cuero], la industria automovilística, la fabricación de implementos para tractores, los fertilizantes, la producción de paneles solares, la industria farmacéutica para la producción de medicamentos y vacunas, las industrias de transformación de la madera, el turismo, el sector inmobiliario y todas las demás ramas que sean de su interés”, añadió.

Angola es el único país del continente, además de Sudáfrica, con el que Brasil mantiene una asociación estratégica que se remonta a 2010, durante el segundo mandato presidencial de Lula.

Lula también pidió el sábado una reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque “la ONU de 2023 está lejos de tener la misma credibilidad que la ONU de 1945”, cuando fue creada, señaló.

“El Consejo de Seguridad, que debería ser la seguridad de la paz y la tranquilidad, es el que hace la guerra sin hablar con nadie. Rusia entra en Ucrania sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos va a entrar en Irak sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Francia y Gran Bretaña van a invadir Libia sin pasar por el Consejo de Seguridad. En otras palabras, los países del Consejo de Seguridad son los que hacen la guerra, producen armas y venden armas. Está mal”, dijo también Lula.

“¿Qué representación tiene África en el Consejo de Seguridad? ¿Cuál es la representación de Asia, de América Latina? Hemos dejado claro que estamos a favor de que Brasil entre en el Consejo de Seguridad, junto con India, Alemania y Japón. Hay diferencias, pero no son nuestras”, prosiguió.

“En 1948, la ONU consiguió crear el Estado de Israel. En 2023, no puede imponer la zona reservada a los palestinos. Se ha debilitado. Y en la cuestión climática, es aún peor. En todas las COP [Conferencias de las Partes] decidimos muchas cosas, pero ninguna se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no hay un Estado soberano. La ONU no tiene poder para decir: 'Tenemos que cumplir con esto, de lo contrario habrá ciertas acciones'”, argumentó.

Lula también cuestionó el mecanismo para que los países africanos paguen sus deudas al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Tenemos que empezar una nueva lucha”, dijo sobre la deuda de 760.000 millones de dólares del continente con el Fondo.

“Esta deuda se está volviendo impagable porque el dinero del presupuesto nunca se puede pagar y el problema sigue creciendo. ¿Cuál es la lógica? Se trata de intentar sensibilizar a los propietarios de estas deudas para que las transformen en ayudas a las infraestructuras. El dinero de la deuda, en vez de pagarse, se invertiría en obras de infraestructura”, propuso.

“Creo que será imposible cancelar una deuda de 760.000 millones de dólares, pero se puede prorrogar hasta que estos países puedan pagar”, insistió el líder sudamericano. (Fuente: Agência Brasil)