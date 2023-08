Ministro de Hacienda de Brasil propone a Argentina comerciar en yuanes

Será una buena noticia si Argentina acepta, dijo Haddad

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el miércoles en Johannesburgo, durante la XV Cumbre del BRICS, que Argentina podría financiar su comercio exterior con su país utilizando yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses, informó la Agencia Brasil.

“Ya enviamos al gobierno argentino una propuesta para garantizar las exportaciones brasileñas en yuanes. Una garantía con el Banco do Brasil para hacer el cambio al real. Esto es algo bueno para los exportadores brasileños. Será una buena noticia si Argentina acepta”, dijo Haddad.

Según el funcionario brasileño, Argentina pagaría las compras de productos de Brasil en yuanes, y la sucursal del Banco do Brasil en Londres convertiría la moneda china en reales (R$) antes

de enviar los importes a los exportadores brasileños. Durante una fase de prueba, las conversiones se limitarían a entre 100 y 140 millones de dólares, explicó también.

Haddad dijo que la operación aumentaría la seguridad de los exportadores brasileños, que temen ser impagados por empresas del país vecino. También señaló que el Tesoro Nacional y el Banco do Brasil están de acuerdo con el mecanismo propuesto.

“Para los exportadores brasileños es una buena cosa, será una buena noticia si Argentina está de acuerdo. Porque pueden tener algún flujo de ventas de sus productos con una garantía del 100% [de recibir el dinero]. Para Brasil, no hay problemas, porque el cambio se hará del yuan al real y eso también tranquiliza al Tesoro Nacional de que no hay riesgo de impago. Es una garantía que el Tesoro consideró adecuada y el Banco do Brasil aceptó, de acuerdo con lo que fue presentado”, dijo Haddad.

El comercio entre Brasil y Argentina se realiza actualmente en dólares estadounidenses. En enero, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández discutieron la creación de una moneda común para el comercio regional.

Otro frente de negociación es la inclusión de Argentina como socio en el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), también conocido como Banco de los BRICS. Uruguay negocia actualmente su adhesión a la institución financiera que solventa proyectos de infraestructuras en países en desarrollo.

No es necesario ser miembro del BRICS para formar parte del banco, que, además de los cinco países del bloque (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), incluye a Bangladesh, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

(Fuente: Agencia Brasil)