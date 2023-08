Directorio del FMI aprueba desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina

Será el “segundo desembolso más grande de la historia del FMI”, explicó Massa

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el miércoles un desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina, anunció desde Washington el ministro de Economía y candidato presidencial del país sudamericano, Sergio Massa. La decisión fue adoptada por unanimidad, se explicó también.

El “segundo mayor desembolso de la historia del FMI” ayudará a Argentina a pagar los préstamos de Qatar y la CAF utilizados para hacer frente a los vencimientos con el FMI antes de que se formalizara la aprobación de la quinta y sexta revisión del Acuerdo de Facilidad Ampliada (EFF) con el FMI.

Luego de estas erogaciones, quedarían unos US$ 3.400 millones para las reservas del país, a los que se sumarán US$ 3.700 millones para reforzar los US$ 1.731 millones adquiridos por el Banco Central (BCRA) en los últimos 20 días tras el anuncio de nuevas medidas sobre importaciones y cambio de divisas.

De los US$ 7.500 millones, US$ 2.500 millones serán para cubrir préstamos realizados por China, de los cuales unos US$ 1.300 millones se destinarán al pago del “swap con ese país”, se explicó también. Otros 500 millones de dólares se utilizarán para pagar el préstamo concedido por Qatar y 1.000 millones de dólares se destinarán a la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

El anuncio del miércoles se hizo después de que Massa se reuniera con funcionarios estadounidenses, entre ellos el viceconsejero de Seguridad Nacional para Economía Internacional, Mike Pyle, y el asesor para América Latina, Juan González. Junto a Massa estuvo el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello.

“Si soy Presidente, trataría de pagarle al FMI para sacarlo del medio”, dijo Massa recientemente. También señaló el miércoles que el nuevo desembolso garantiza un “marco de estabilidad” de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre y la segunda vuelta del 19 de noviembre, si fuera necesaria.

Massa explicó que se trata del “segundo mayor desembolso en la historia del FMI”.

”Sobre todo (el desembolso) nos dio la posibilidad de recuperar parte de lo que estaba destinado al pago de los vencimientos de junio (de deuda), lo que de alguna manera fortalece y aumenta las reservas de nuestro Banco Central“, agregó tras una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

”Por primera vez, el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central en un programa de bandas que sólo el 'staff' del Fondo y el equipo económico argentino conocen y trabajan, para garantizar el normal funcionamiento de la estabilidad de los dólares financieros en la Argentina”, subrayó también Massa, quien destacó asimismo que se ratificó la meta de déficit fiscal del 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) contemplada en el programa, pero “cambió” la de reservas y se definió un procedimiento “para la revisión de las metas monetarias”.

“Entendemos que Argentina debe mantener una relación seria y sana con el Fondo Monetario Internacional, pero no debemos aceptar imposiciones que perjudiquen o dañen la realidad de los argentinos”, señaló el ministro.