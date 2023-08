Tribunal brasileño impone 20 años de cárcel a notorio hacker

Delgatti argumentó que pirateaba teléfonos móviles para “luchar contra las injusticias”, pero el juez no se lo creyó

El célebre hacker Walter Delgatti fue condenado el lunes a 20 años de cárcel por su implicación en el caso de la Operación Spoofing de 2019, informó la Agencia Brasil. La decisión puede ser apelada.

El juez Ricardo Leite, del 10º Tribunal Federal de Brasilia, emitió su fallo después de que Delgatti fuera detenido en 2019 como sospechoso de hackear cuentas de Telegram de autoridades, incluidos miembros del grupo de trabajo Lava Jato, como el ex fiscal Deltan Dallagnol.

Además de Delgatti, otros seis acusados fueron condenados por las intrusiones. Aparte de los teléfonos de los ex fiscales del Lava Jato, también fueron interceptados los del ex ministro de Justicia Sergio Moro, el ex ministro de Economía Paulo Guedes y asesores del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP).

En su decisión, el juez dijo que Delgatti pretendía vender a la prensa las conversaciones pirateadas de Lava Jato y refutó las afirmaciones de la defensa de que las conversaciones habían sido violadas para “combatir las injusticias” supuestamente cometidas durante la operación.

“Fue sólo después de darse cuenta de la resistencia de los periodistas a pagar por el acceso a este material que hubo un enfriamiento inicial del afán de Walter de obtener dinero en efectivo para intercambiar el material”, escribió el juez.

Además de participar en el pirateo de autoridades, la sentencia señala que Walter Delgatti obtuvo datos bancarios de varias víctimas y vendió la información en chats especializados en delincuencia.

“Para comprender mejor las técnicas de fraude de Walter, se grabó una conversación en la que Walter se presenta como responsable del área técnica y de seguridad de una entidad financiera e indica a un cliente del banco que actualice su ordenador para instalar un programa malicioso”, señaló el juez.

A principios de este mes, Delgatti fue detenido por la Policía Federal (PF) en relación con otra investigación sobre el hackeo de los sistemas electrónicos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).

La policía investiga si el acto fue promovido por Delgatti a instancias de la diputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Según las investigaciones, el hacker había emitido una orden de detención falsa contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes.

(Fuente: Agencia Brasil)