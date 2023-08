Perú: ¿El Presidente del Congreso será destituido?

El nuevo Presidente del Congreso unicameral de Perú, primero en la línea de sucesión de la Presidenta Dina Booluarte en caso de vacancia, ha pasado a estar en el punto de mira tras un aluvión de denuncias que lo vinculan a casos de corrupción.

En este escenario, el diputado izquierdista Roberto Sánchez dijo que Alejandro Soto “tiene las horas contadas”. Sánchez también advirtió que las cosas están empeorando y que resta verificar si la alianza entre la derechista Fuerza Popular (FP), el izquierdista Perú Libre (PL) y la centroderechista Alianza Para el Progreso (APP), que eligió a Soto para el cargo, se mantendrá fuerte.

Soto surgió a finales de julio como la opción de FP y PL para presidir el Congreso, aparentemente debido a su bajo perfil. Sin embargo, comenzaron a aparecer detalles sobre Soto que primero pasaron inadvertidos. Según reportes de prensa, tiene hasta 55 procesos judiciales por diferentes asuntos y las cosas dieron un giro de 180 grados cuando se reveló que ocultó información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contrató a una cuñada como asistente y promovió una ley que lo favorecía en un litigio personal con una empresa que lo acusa de estafa.

La empresa cusqueña Transportes Wayna Picchu compró una casa en 2012 por US$ 265,000, creyendo que Soto -asesor legal de la empresa para entonces- era el intermediario cuando en realidad era el dueño del inmueble que había adquirido a campesinos de la zona por solo US$ 5,000. Por esta acción, fue declarado culpable de fraude y multado. Sin embargo, el veredicto quedó en el aire cuando el Congreso aprobó una ley que modificaba el plazo de prescripción, lo que favoreció a Soto. Ahora la prensa ha documentado que fue el propio beneficiario quien promovió esta ley.

En cuanto a las acusaciones de nepotismo, Soto argumentó que la mujer que contrató no era hermana de su esposa, sino de una mujer con la que acaba de tener un hijo en una relación “informal”.

Si Soto fuera destituido, podría elegirse un nuevo titular del cuerpo sin necesidad de destituir a los demás miembros de la junta directiva. “La Junta Directiva es responsable de quién tenemos por Portavoz. Esta lista se conformó en base a una alianza y, en ella, hay responsabilidades compartidas”, según la diputada Flor Pablo.

En este escenario, Soto anunció el viernes que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética, tras ser acusado de beneficiarse de la Ley 31751, que le permitió no cumplir una condena de ocho años y ocho meses por estafa. “La Comisión de Ética solo puede investigarme por mi gestión como congresista, a partir de 2021. No se remontará si prescribió o no un delito, si vendí o no un terreno de mi propiedad”, dijo.

Sobre haber construido una casa de cinco pisos sobre una zona arqueológica en Cusco, Soto insistió en que el lugar no estaba protegido. “Estos hechos no me inhabilitan para ser congresista, mucho menos para ser presidente del Congreso”, dijo.