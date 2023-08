Massa logra un acuerdo para frenar suba de precios

El costo de la devaluación no lo puede pagar el pueblo, sostuvo Massa

El ministro argentino de Economía y aspirante presidencial, Sergio Massa, anunció el viernes un acuerdo con la mayoría de las principales cadenas de supermercados y mayoristas por 90 días, durante los cuales se mantendrán congelados en principio los valores de unos 52.300 productos de consumo masivo y se limitarán los aumentos a un 5% mensual, se informó en Buenos Aires.

A cambio, las empresas aceptan beneficios impositivos para evitar que el aumento de costos sea trasladado a los consumidores. Quienes incumplan el acuerdo perderán los beneficios fiscales, se explicó.

“Argentina ha vivido en los últimos cinco días situaciones de inestabilidad”, dijo Massa durante el anuncio del viernes. “El FMI obligó a Argentina a devaluar para proceder con el programa de desembolsos. Esta devaluación generó distorsiones y cambios en la ecuación de precios y empresas y generó algún nivel de dificultad e incertidumbre para los ciudadanos y las pymes, pero también para las grandes empresas”, agregó.

“Desde el miércoles encaramos un procedimiento de acuerdo para dar certidumbre y nos reunimos con los mayoristas y supermercados más grandes de todo el país, no sólo del área metropolitana”, señaló también Massa al tiempo que sugirió a las pequeñas empresas que compren a los mayoristas que adhieran a su programa para que se puedan seguir las pautas del Gobierno.

“Habrá beneficios impositivos pensados para quienes realicen sus compras en mercados formales porque no sólo tendrán un sendero de precios respetado con garantía de abastecimiento, sino que tendrán la oportunidad de acceder a beneficios impositivos en productos de consumo masivo”, dijo también Massa.

“Más allá de la devaluación del 22,5 por ciento que el Fondo Monetario le impuso a la Argentina, ese costo no lo puede pagar la gente”, señaló también el ministro. Massa insistió esta semana en que su principal preocupación es estabilizar la situación para compensar “el daño que ha generado la devaluación”.

En este escenario, el dólar “blue” (un eufemismo para “mercado negro”) cayó AR$ 40 el viernes, cerrando en AR$ 720 antes del fin de semana de tres días. El lunes es feriado nacional en Argentina. La divisa estadounidense alcanzó un máximo histórico de AR$ 780 el miércoles. Ahora acumula una suba de AR$ 374 en lo que va del año, tras cerrar 2022 en AR$ 346.

En tanto, el dólar tarjeta para transacciones en el exterior con un 30% de impuesto PAIS y un 45% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias se ubicó en AR$ 641,50 mientras que para las operaciones por encima de los US$ 300, que tienen un recargo adicional del 5%, cotizó a AR$ 659,83.

El viernes, el Banco Central (BCRA) compró US$ 11 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para un saldo semanal positivo de US$ 658 millones y de US$ 797 millones este mes.