Javier Milei planea darle un “rol destacado” a Mauricio Macri en su Gobierno

Macri se ha acercado al candidato libertario, que a menudo expresa su descontento con la clase política, considerándolos a todos, incluido el ex Presidente, como parte de la misma “casta”.

El libertario Javier Milei, candidato presidencial más votado en las pasadas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, con cerca del 30,90 % de los votos, ratificó que mantiene un dialogo fuido con el ex presidente Mauricio Macri. Tanto es así que piensa ofrecerle “un rol destacado” si fuera elegido como próximo mandatario nacional, según expresó en declararaciones radiales esta semana.

“Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados”, aseveró Milei en diálogo con Radio Mitre.

Desde el sospresivo resultado de las elecciones primarias del pasado domingo, Mauricio Macri ha mostrado un acercamiento al candidato libertario que ha expresado una y otra vez su descontento con la clase política y su percepción de que todos –incluyendo a Macri– pertenecen a la misma casta.

En el marco de sus recientes conversaciones con el expresidente de la nación, el economista Javier Milei compartió detalles reveladores acerca de los variados tópicos que abordaron. Sin embargo, resaltó con asombro un gesto por parte de Mauricio Macri que capturó su atención. “Exploramos diversas temáticas. No obstante, me impactó gratamente el hecho de que no solo se interesara por cuestiones económicas, sino que también demostrara una faceta humana que no esperaba, dada nuestra relación”, manifestó el prominente referente de la corriente libertaria durante el transcurso de la entrevista.

En referencia a la reciente conferencia mantenida en formato virtual el pasado viernes con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei aseguró que el intercambio fue caracterizado por su tono afable y dejó a ambas partes en un estado de entendimiento propicio para futuros encuentros. “Acordamos que nos proporcionarán sus documentos de trabajo. Este constituye el primer encuentro entre muchos, y da inicio a una fase de interacción entre equipos técnicos”, explicó de manera concisa y clara.

“Ninguna posibilidad”

Despues de conocerse la noticia que Macri podría ser un “representante” de Milei si llega a la Presidencia, un colaborador del ex mandatario fue contundente: “No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye (a Milei)”, dijo a Infobae Fernando de Andreis, uno de los principales colaboradores del ex presidente.

Ex secretario general de la Presidencia del gobierno de Cambiemos, De Andreis afirmó que en el entorno de Macri “no toman en serio” la propuesta del líder libertario y resaltó: “No cabe duda sobre a quién apoya Mauricio, que es a Patricia Bullrich y los candidatos de Juntos por el Cambio”. “Nos sorprende que algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio”, agregó apuntándole a Milei.