Gobierno argentino logra acuerdo para congelar precio de combustibles

“La gente tiene que saber que sabemos lo que les está pasando”, subrayó Massa

El ministro de Economía y candidato presidencial argentino, Sergio Massa, anunció el jueves que los precios de los combustibles quedarán congelados hasta el 31 de octubre, tras el aumento del 12,5% registrado esta semana, luego de un acuerdo con las principales petroleras del país, entre ellas la estatal YPF.

Tras una suba previa del 4,5% el 1 de agosto, los combustibles acumulan este mes un ajuste del 17,56%.

YPF fue la última en adoptar el nuevo incremento, siguiendo el ejemplo de Pan American Energy (Axion), Raizen (Shell) y Trafigura (Puma), que en conjunto dominan casi el 95% del mercado.

“Esto fue un acuerdo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, la Aduana y la AFIP, e implica que el aumento del 12,5% en todas las estaciones de servicio será el último hasta el 31 de octubre y entramos en un camino en el que no habrá más aumentos de combustibles, como consecuencia de una decisión en la que el impacto de la devaluación es asumido por el consumidor, en parte por las empresas y en parte por el Estado que resignará parte de los recursos que pagan las compañías”, explicó Massa.

“La industria del petróleo y el gas en la Argentina es uno de los grandes tractores que tenemos en el país, parte de la caída de la actividad que tuvimos por la sequía se compensa con el notable aumento de la industria del petróleo y el gas”, agregó.

“No va a haber más aumentos porque no va a haber más aumentos en el tipo de cambio”, dijo también Massa después de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) devaluara el peso casi un 22% a principios de semana luego de las elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO).

Luego de tres días en alza, el dólar “blue” (eufemismo para referirse al “mercado negro”) retrocedió AR$ 20 el jueves y cerró en AR$ 760, pese a lo cual la cotización informal acumuló un salto de AR$ 155 para un total de AR$ 414 en lo que va del año tras cerrar 2022 en AR$ 346. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 115,7%.

El BCRA compró el jueves US$ 184 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la cuarta rueda consecutiva con un saldo positivo que suma US$ 647 millones en lo que va de la semana y US$ 780 millones este mes.

Massa también anunció el jueves que “habrá una suma fija para los trabajadores”, en una medida para mitigar el efecto sobre los consumidores de la galopante inflación de cara a las elecciones del 22 de octubre. También dijo que hasta la semana que viene prevalecerá su condición de ministro sobre la de candidato ante el inminente cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La gente tiene que saber que sabemos lo que les está pasando”, subrayó.