Estatus de Falklands: relevamiento/encuesta para tratar de definir sobre dicha condición

Quién tendría derecho automático al estatus de las Falklands bajo la Constitución de las Islas?

En pleno proceso de revisión de la Constitución de las Islas Falkland, y consultas a la opinión pública, para auscultar cual es el sentimiento de la población en algunos temas polémicos, y de reciente discusión, la Comisión Selecta evaluadora y que recoge el material, ha presentado como Tópico 2, Estatus de Islas Falkland.

Y las preguntas para un relevamiento/encuesta son las siguientes,

Qué derechos y beneficios tendría alguien con estatus de las Falklands, bajo la Constitución?

Debe la constitución exigir requisitos para que a una persona se le otorgue estatus de las Falklands o tendrían que ser abordados mediante una ley por la Asamblea Legislativa?

Gozar del estatus de Falklands, y/o pertenecer a las Falklands, es la terminología correcta para emplear en la constitución?

Cómo someter las respuestas o ideas al respecto

Hablar con cualquiera de los integrantes de la Asamblea Legislativa ya sea por el teléfono 27451, o mediante correo electrónico constitutionalreview@se.gov.fk, antes del 5 de setiembre 2023

Someter una respuesta por escrito, vía correo dirigida a Gilbert House, Stanley, o en el buzón de la Oficina del Correo de Stanley, también antes del 5 de setiembre.

Solicitar hacer una presentación oral ante la reunión de la Comisión Selecta, prevista para el 19 de setiembre, 2023. Para ello contactarnos por teléfono o correo electrónico, en los detalles más arriba previo al 12 de setiembre.

Por más información dirigirse a www.falklands.gov/assembly y continuar los vínculos a About the Review of the Constitutional Select Committee