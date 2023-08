El dólar “blue” sube AR$ 50 en un día

¿Cuándo dejará de subir el dólar “blue” tras las elecciones PASO?

El dólar “blue” (eufemismo para “mercado negro”) alcanzó un nuevo máximo histórico el miércoles en Argentina y cerró en AR$ 780, tras haber tocado los AR$ 800 en algún momento del día, se informó en Buenos Aires. El martes cotizó a AR$ 730, tras la devaluación del 22% del lunes, que lo catapultó desde los AR$ 600 del viernes. A fines de 2022 cotizaba a AR$ 346.

Tras más allanamientos en varias casas de cambio no declaradas de la capital argentina, la brecha con el tipo oficial llegó al 122,9%, luego de tocar el 127,1% durante la jornada, la más alta desde la corrida de julio de 2022 (139,3%).

No parece haber techo para la cotización no oficial, que es la única a la que pueden acceder los ciudadanos de a pie que no realizan operaciones bursátiles y que también sirve de referencia tanto a mayoristas como a minoristas para determinar el precio de un artículo. En este escenario, la escasez se apoderó de los comercios en medio de una interrupción en la cadena de abastecimiento provocada por los resultados del domingo en las elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO).

El dólar con tarjeta de crédito (para transacciones en el exterior) con una alícuota del 30% del PAIS y una percepción del 45% a cuenta del impuesto a las ganancias se ubicó en AR$ 642,04, mientras que para compras superiores a US$ 300, con un recargo adicional del 5%, cotizó en AR$ 660,38.

También el miércoles, el Banco Central (BCRA) compró US$ 117 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por tercera rueda consecutiva con saldo positivo. En lo que va de la semana, el BCRA lleva comprados US$ 453 millones para un total cercano a los US$ 600 millones este mes.

“El promedio diario de compras en agosto ascendió a US$ 50 millones, muy superior al récord anterior de mayo, US$ 42 millones diarios cuando estaba vigente el plan de promoción de exportaciones”, dijo el BCRA en un comunicado al tiempo que agregó que, desde el lanzamiento del programa de promoción de exportaciones, el 24 de julio, la acumulación de reservas alcanzó los US$ 1.512 millones. Las reservas internacionales se ubicaron en US$ 23.614 millones.