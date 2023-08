Devaluación argentina se ajusta a directrices del FMI

Se espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolse más de 10.000 millones de dólares a Argentina, lo que podría suponer un cierto alivio tras la decisión del lunes de devaluar el peso local como consecuencia de los malos resultados obtenidos por el Gobierno el domingo en las elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO).

”El 28 de julio, las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel del personal sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo de 30 meses de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de Argentina. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna el 23 de agosto y apruebe los desembolsos acordados“, dijo el lunes la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, en un comunicado.

”Apreciamos las recientes acciones políticas de las autoridades y su compromiso para salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal”, prosiguió.

El Gobierno del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía (y candidato presidencial) Sergio Massa espera que el FMI envíe 7.500 millones de dólares. El directorio del FMI tiene previsto reunirse en los próximos días para analizar la aprobación de la última revisión técnica y liberar los desembolsos. Según Infobae, el monto podría ser mayor, con US$ 7.500 millones en la segunda quincena de agosto, y otros US$ 2.500 millones a principios de noviembre (después de las elecciones presidenciales, donde Massa corre el riesgo de no pasar a la segunda vuelta).

La devaluación del lunes y el aumento de la tasa de interés son coherentes con las directrices del FMI, que insiste en recortar el déficit primario más allá del impacto de la sequía en la recaudación de impuestos. Según un acuerdo que data de 2022, Argentina recibiría 44.000 millones de dólares en 30 meses a cambio de que el Banco Central aumente sus reservas internacionales y el Gobierno reduzca el déficit fiscal del 3% del Producto Interior Bruto en 2021 al 2,5% en 2022, al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024.