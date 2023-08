Japón reanuda importaciones de aves de corral de Brasil

Una misión encabezada por Fávaro persuadió a las autoridades sanitarias japonesas

Japón ha cumplido el acuerdo que firmó a finales del mes pasado con las autoridades brasileñas y ha reanudado la importación de aves de corral vivas y de carne, huevos y productos avícolas, después de interrumpir estas compras en junio tras el descubrimiento del primer caso de gripe aviar altamente patógena en una granja avícola doméstica del municipio de Serra, en la región metropolitana de Vitória, capital del estado de Espírito Santo, informó la Agencia Brasil.

En julio, el país asiático acordó ajustar el protocolo de suspensión de importaciones en caso de gripe aviar. En el caso de las aves de subsistencia -criadas para producir carne y huevos para consumo familiar exclusivo- la restricción se aplicará sólo a los municipios con focos de la enfermedad, no a todo el estado.

El nuevo protocolo entró en vigor tras una misión comercial y empresarial encabezada por el ministro brasileño de Agricultura, Carlos Fávaro, para tratar el tema con las autoridades sanitarias japonesas.

Japón aún no ha reanudado las importaciones de carne de ave procedentes del estado de Santa Catarina, donde el 15 de julio se registró un caso de gripe aviar en el municipio de Maracajá. La decisión afectó a las exportaciones brasileñas, ya que el estado es el segundo mayor exportador de pollo del país, por detrás de Paraná. En el caso de Espírito Santo, la aparición de la gripe aviar no impactó al mercado brasileño porque dicho estado no vende a Japón.

Según el Ministerio de Agricultura, Brasil sigue libre de gripe aviar para las aves de corral comerciales. El país sudamericano es líder mundial en exportaciones de pollo, con una cuota del 35% del mercado mundial. Del total de 2,629 millones de toneladas exportadas entre enero y junio de este año, Japón fue el destino de 219,8 mil toneladas.

(Fuente: Agencia Brasil)