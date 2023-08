Argentina: Dólar “blue” sigue subiendo el último día hábil antes de las PASO

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa no pudo anunciar ninguna medida debido a la veda electoral

El dólar “blue” (eufemismo para “mercado negro”) subió AR$ 3 y llegó a AR$ 605 en el último día hábil antes de las elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) del domingo en Argentina, se informó el viernes en Buenos Aires. En tanto, el tipo de cambio oficial cerró en AR$ 300.

La cotización del viernes fue un nuevo máximo histórico para el billete verde informal, que subió AR$ 31 en los últimos cinco días, y AR$ 259 en lo que va del año. La brecha con el tipo de cambio validado por el estado se situó en 110,8%. El jueves, la moneda marginal había alcanzado un récord intradiario de AR$ 610 antes de a contraerse hasta AR$ 602.

En las casas de cambio informales en el interior del país se vendían dólares estadounidenses a entre AR$ 610 y AR$ 615, según se informó también el viernes.

El dólar con tarjeta de crédito (para transacciones en el exterior con un 30% de impuesto PAÍS y un 45% de percepción a cuenta del impuesto a las ganancias) se ubicó en AR$ 511,35, mientras que para compras globales superiores a US$ 300 (que tienen un recargo adicional del 25%), cotizó a AR$ 584,40.

En este escenario, el Banco Central (BCRA) vendió US$ 97 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), para un saldo semanal negativo de US$ 225 millones.

El dólar agropecuario aportó liquidaciones por US$ 153 millones a la tasa especial de AR$ 340 / US$ 1 vigente hasta el 31 de agosto por un total de US$ 513 millones la semana previa a las elecciones PASO.

En este escenario, el ministro de Economía y aspirante presidencial, Sergio Massa, se reunió con sus asesores para analizar las nuevas medidas que lanzará la semana próxima en un volátil escenario post PASO en el que se espera que se acelere una devaluación gradual del peso.

Fuentes del Ministerio de Economía citadas por medios locales hablaron de una suma fija para mejorar el poder adquisitivo de los argentinos de menores ingresos. Sin embargo, no se pudo anunciar ninguna medida debido a la veda electoral.