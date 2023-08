Argentina: El dólar “blue” alcanza los AR$ 600

La cotización del paralelo subió en medio de amenazas de redadas policiales a casas de cambio ilegales

El dólar “blue” (eufemismo para “mercado negro”) en Argentina alcanzó el miércoles por primera vez la barrera de los AR$ 600 a pocos días de las elecciones Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO) del domingo, mientras que la cotización oficial se acercó a los AR$ 300, se informó en Buenos Aires.

El dólar informal subió AR$ 2 el miércoles y cerró la jornada en AR$ 600. Así, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial se ubicó en 110,4%. En lo que va del año, el billete verde subió AR$ 254 luego de cerrar el año pasado en AR$ 346. La semana pasada, el dólar informal subió AR$ 23, luego de un fuerte salto en julio. La del miércoles fue la mayor suba mensual desde abril pasado, cuando saltó 18,7%.

En tanto, el dólar con tarjeta de crédito, con un impuesto del 30% PAÍS y un cobro del 45% a cuenta del impuesto a las ganancias, se ubicó en AR$ 521,17. Para compras superiores a 300 dólares, que tienen un impuesto adicional del 25%, cotizó a AR$ 595,62.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este miércoles US$ 94 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cerrar la jornada con saldo negativo, pese a un importante aporte de US$ 46.439 millones del sector agropecuario a la tasa especial de AR$ 340 / US$ 1 vigente hasta el 31 de agosto.

La cotización paralela subió en medio de amenazas de redadas policiales a casas de cambio ilegales, donde no hubo operaciones durante varias horas hasta que se calmaron los rumores.

En este escenario de volatilidad, los mayoristas se niegan a dar a sus clientes una lista de precios de sus productos por temor a una fuerte suba del tipo de cambio no oficial, que es el que se aplica de facto a todas las transacciones.

Según analistas locales, la suba del dólar paralelo se debe a las próximas elecciones PASO, y a las aparentemente interminables negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).