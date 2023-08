Argentina: Milei cierra campaña de cara a las PASO

Milei sostuvo que la gente tiene que votarlo para no dejar pasar la oportunidad de recuperar la economía

El diputado libertario Javier Milei cerró su campaña para las elecciones presidenciales Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo como una estrella de rock en un Movistar Arena con capacidad para 15.000 personas repleto, aprovechando uno de los días libres del cantante mexicano Luis Miguel.

Tras dar las gracias a su hermana y a sus perros, el carismático líder se centró en las otras opciones de la derecha, en particular Juntos por el Cambio (JxC), a la que calificó de alianza “siniestra amarilla”, y la Unión Cívica Radical del ex presidente Raúl Alfonsín (ahora miembro de JxC). Sin embargo, no mencionó ningún plan para “dolarizar” la economía argentina en caso de llegar a la Casa Rosada.

Milei insistió en que el enemigo no es el kirchnerismo (al que no mencionó) sino “los siniestros amarillos” y “los primeros populistas, los radicales”, “los mismos que llevaron al desastre en 2001 y quieren volver a hacerlo.” También criticó a la “casta política” y a los periodistas que se alinean con ella a través de “sobres” de dinero.

También habló del peso argentino como moneda de los políticos. “No puede valer ni como excremento porque no sirve ni para abono”, dijo Milei en su habitual tono desafiante.

Milei no hizo mención alguna a su compañera de fórmula a la Vicepresidencia, Victoria Villarruel, ni a ninguno de los otros candidatos a los otros cargos en juego el domingo.

Para el evento, todo fue dispuesto como si se tratara de la actuación de una estrella de rock, desde el cacheo de los asistentes hasta la obligación implícita de comprar costosas bebidas en el interior. Incluso se contrató a una agencia dedicada a espectáculos artísticos para que se ocupara de la prensa y los invitados. En el exterior se vendían camisetas con el león utilizado como logotipo de Milei por 3.000 AR$ (5 US$ al cambio no oficial) mientras se exhibía el eslogan “Milei 2023 - La única solución”.

En su discurso, Milei sostuvo que en la historia argentina no hubo cambios de gobierno ni interrupciones democráticas, sino una sucesión de fracasos económicos, salvo dos figuras que fueron reivindicadas pero que quedaron sin nombre, aunque se entendió que se refería a los ex presidentes Carlos Menem y Mauricio Macri.

“En 2015 tuvimos una oportunidad. Un outsider llegó al poder con una premisa muy clara: Cambiemos. Pero la clase política se paró en el medio, el de adentro y el de afuera. Los mismos integrantes de la coalición gobernante se opusieron a los cambios”, argumentó Milei.

“No dejemos pasar esta tercera oportunidad histórica,” agregó. ”No os quedéis en casa, la forma de cambiar este modelo es yendo a votar”, prosiguió temiendo una escasa participación.

Según la mayoría de los sondeos, la única candidatura en juego el domingo en la candidatura de JxC entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bulllrich. Uno de ellos no pasará a las elecciones generales del 22 de octubre. Milei no tiene competencia dentro del movimiento Libertario y Juan Grabois no es considerado un desafío para el ministro de Economía Sergio Massa dentro de Unión por la Patria.