Como el Uruguay no hay

Por Embajador de China en, Wang Gang (*) No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Cinco años y pico después, no sin un dejo de nostalgia y pesar, llegó la hora de despedirnos.

Como el embajador de mayor duración entre los doce que ha tenido China en Uruguay desde 1988, me tocó una misión algo atípica marcada por la impronta de la pandemia de Covid-19. Amigo en la adversidad, amigo de verdad. La historia se ha encargado de demostrar que la quilla de nuestro barco de la hermanad hiende mejor las aguas embravecidas de la pandemia. Lucio Anneas Séneca dijo hace dos mil años: quien da primero, da dos veces. En febrero de 2021 arribó al país el primer lote de vacunas Sinovac, magno acontecimiento de los anales de la relación binacional, optimo fruto de la diplomacia presidencial plasmada en la conversación telefónica entre el presidente Xi Jinping y su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou en setiembre de 2020 y su posterior intercambio epistolar y del alto de nuestra Asociación Estratégica, viva expresión del espíritu de ayuda mutua en las difíciles que caracteriza a la comunidad de futuro compartido de la humanidad y el mundo que todo queremos.

Para respaldar al Uruguay a enfrentar la pandemia, el gobierno chino ofreció nuevamente el año pasado una segunda donación urgente en equipamiento e insumos médicos, valorados en 5 millones de Yuanes RMB.

Con los buenos oficios del presidente Luis Lacalle Pou, Sinovac donó 50,000 vacunas a CONMEBOL, un apoyo significativo para la exitosa celebración de la Copa América Brasil y de las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana 2021 en Montevideo, así como la remodelación, de paso, del legendario Estadio Centenario.

Me valgo de la ocasión para exteriorizar mi sincero agradecimiento a Uruguay por brindarnos de manera oportuna y gratuita, vacunas a todo el personal de la embajada, por las cuales hemos podido mantener el récord de cero caso positivo de Covid 19.

Durante el último lustro Uruguay fue el primer país del Mercosur en adherirse a la iniciativa de la Franja y Ruta. China sigue perfilándose desde hace once años como el primer socio comercial de Uruguay y el principal mercado de la carne, la celulosa, la soja y la lana uruguayas, el volumen comercial bilateral creció en un 50%. Se habilitaron el maíz, la cebada, el sorgo, la miel, los arándanos frescos, el ganado en pie, la carne equina y los frigoríficos Copayan de Rocha y La Trinidad de Flores para exportar a China, y se actualizaron los protocolos de la carne bovina y ovina y el memorándum de entendimiento para promover la cooperación en el sector de granos. Se estableció el laboratorio conjunto sino/uruguayo de la Franja y de la Ruta para la investigación e innovación de la soja. Una de la pruebas mas fehacientes de la intensidad de nuestras relaciones, sobretodo comerciales, es la apertura en los últimos años de dos nuevos consulados generales en GUANGZHOU y Chongquing, respectivamente. Uruguay se ha convertido en el segundo miembro pleno latinoamericano del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y se integró oficialmente al Nuevo Banco del Desarrollo de los BRICS. UTE y CMEC firmaron el proyecto de cierre del anillo de trasmisión del norte del país de 500Kw, el mayor proyecto de infraestructura ganado por una empresa china en Uruguay, desde el establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y la primera obra bilateral a gran escala en el marco de la Franja y la Ruta. Se inauguró en Zona América una planta de producción de surero bovino de última generación de la empresa china de biotecnología ExCell Bio, Se empezó a implementar oficialmente el acuerdo de reconocimiento mutuo de “Operador Económico Autorizado” de las Adunas de Uruguay y de China. Los dos países culminaron el estudio de factibilidad rumbo a un TLC.

Durante este quinquenio China sigue perfilándose como el mayor cooperante del Uruguay. El gobierno chino financió a muchos amigos uruguayos a cursos de capacitación profesional o entrenamiento deportivo en China. Donamos dos lotes de asistencia militar, equipos de video vigilancia, equipamientos deportivos de entrenamiento y equipamientos para teatros. La estación meteorológica satelital móvil donada por China a Uruguay, cuyo valor supera los US$ 3 millones, apoyará al Uruguay sus capacidades frente al cambio climático, abriendo un nuevo terreno en la cooperación práctica bilateral en el marco de la Franja y la Ruta.

Durante el último lustro, las becas anuales del gobierno chino para el Uruguay se incrementaron de 12 a 20. Se inauguró oficialmente el edificio de la escuela número 319, de tiempo completo, República Popular de China, en Casavalle, donado por el gobierno chino, símbolo de la amistad entre ambos pueblos orientales, en el marco de la Franja y la Ruta, cumpliendo un sueño largamente acariciando por los gurises del barrio. Creemos a pies juntillas lo que dijo Confucio hace dos mil quinientos años: la educación debe ser sin distinción de clases; lo que dijo Jose Artigas: que los mas infelices sean los más privilegiados y lo que dijo el educador Jose Pedro Varela: la educación como la luz del sol, puede y debe llegar a todos.

Durante este lustro el intercambio cultural entre ambos pueblos ha incrementado su conocimiento recíproco uniendo aún más los corazones de “ambos orientales”. Cabe mencionar entre otros el primer centro de estudios uruguayos en Beijing, la exposición “Familia Liu: Estilo Tradicional chino” en el museo Torres García, la escultura de Charles Darwin del rincón de Darwin en Punta Gorda perpetuada en la obra realizada por el maestro chino YUAN XIKUN, famoso artista plástico y director del Museo Jintai de Beijing, donada al Uruguay. El maestro WU WEISHAN, director del Museo Nacional de arte de China, donó dos esculturas suyas de Confucio y LAO-TSE a Montevideo, las cuales serán instaladas en el Parque Jose Batlle y Ordoñez. En el marco de las celebraciones por los 35 años de relaciones diplomáticas Uruguay-China, se exhibió en el Museo Nacional de Artes y Visuales y en el Museo Precolombino e Indígena la exposición “XIEYI Chino-Obras seleccionadas del Museo Nacional de Arte de China”, marcando un antes y un después en los anales del intercambio cultural entre los dos países.

El carnaval más largo del mundo, la rambla montevideana, Punta del Este, Colonia del Sacramento, el corredor de los Pájaros Pintados, la Patria Gaucha, y sobre todo, la calidez y la sencillez de su gente, me han dejado impresiones indelebles.

Aprovecho la oportunidad para agradecer al presidente Luis Lacalle Pou y a todo el pueblo uruguayo el apoyo que me han brindado. El General Jose Artigas dijo: la causa de los pueblos no admite la menor demora. Confieso que he dejado todo en la cancha o arrimado al máximo la pelota hasta la línea del arco para que patee otro. Quien pise tierra uruguaya no podrá olvidarla y mucho menos dejar de quererla. Como el Uruguay no hay.

(*) Wang Gang es el embajador saliente de la República Popular de China