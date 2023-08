Argentina: El dólar “blue” se acerca al umbral de los AR$ 600

Se espera que el dinero del FMI traiga tranquilidad tras las elecciones PASO

El dólar “blue” (eufemismo para “mercado negro”) subió con fuerza este lunes y cerró en AR$ 596, alcanzando así un nuevo máximo histórico de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, se informó en Buenos Aires. La brecha con la cotización oficial se ubicó en 110,8%.

Según fuentes financieras citadas por medios locales, los controles del Gobierno sobre las operaciones informales han provocado una reducción de las transacciones con el consiguiente aumento de la cotización.

En tanto, el dólar tarjeta para operaciones en el exterior con una alícuota del 30% del impuesto PAÍS y una percepción del 45% del impuesto a las ganancias se ubicó en AR$ 516,69, mientras que para compras superiores a US$ 300, que tienen un impuesto adicional del 25%, se cotizó en AR$ 590,50.

En este escenario, el Banco Central (BCRA) compró el lunes US$ 21 millones por un total de US$ 380 millones este mes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agrícola aportó liquidaciones por US$ 132 millones a través del tipo de cambio diferencial de AR$ 340 para exportaciones vigente hasta el 31 de agosto.

Ahora se espera que el dólar blue perfore en breve los AR$ 600, lo que ya ocurrió el lunes en algunas provincias. Mientras se especula hasta dónde podría llegar, los operadores insistieron en que la situación actual era esperable de cara a las elecciones. Pero con una inflación en julio (7,3%) superior a la de junio (7,1%), las perspectivas no son alentadoras.

Según analistas locales, cabe esperar nuevos controles y redadas en las casas de cambio del mercado negro. Sin embargo, una entrada de dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegará en breve debería traer algo de tranquilidad tras las elecciones PASO, se explicó.