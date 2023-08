Zelensky quiere informar a Lula sobre la situación en Ucrania

“No todos los Estados pueden ayudarnos con armas, ya sea por legislación o porque no las tienen”, dijo Zelensky

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó en una entrevista con medios latinoamericanos publicada el domingo que la postura de su colega brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respecto a la guerra en curso con Rusia era coherente con la narrativa de Moscú. “Pensé que tenía una comprensión más amplia del mundo”, dijo Zelensky al tiempo que insistió en invitar a Lula a discutir la situación con él cara a cara.

Lula ha dicho que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz “mientras siga muriendo gente” y estas declaraciones “no ayudan a traer ninguna paz”, según Zelensky, quien también señaló que el líder ruso Vladimir Putin “no es diferente de cualquier colonizador”, que “miente y manipula constantemente” y “está matando a nuestros niños y violando a nuestras mujeres”. El mandatario ocraniano también denunció que Rusia está extrayendo enormes recursos naturales y económicos de los territorios ocupados.

“No sé por qué [la opinión de Lula] tiene que coincidir con las narrativas de Putin”, añadió Zelensky desde Kiev. “Espero que [Lula] tenga una opinión propia. No me parece necesario que sus pensamientos coincidan con los del presidente Putin”, prosiguió Zelensky. “Para ser sincero, si el presidente Lula quiere decirme algo, que se siente y me lo diga”, dijo también.

Lula se ha ofrecido repetidamente a mediar entre Ucrania y Rusia, pero Zelensky mantiene que no hay conversaciones aceptables hasta que Rusia se retire de los territorios que ocupó en Ucrania.

Durante su viaje a China y Emiratos Árabes Unidos en abril, Lula dijo que Estados Unidos debería dejar de “alentar” la guerra y “empezar a hablar de paz”. El líder sudamericano también señaló que la Unión Europea (UE) estaba contribuyendo a la continuidad de la guerra con el envío de armas a Ucrania.

Zelensky subrayó el domingo que Rusia estaba recolectando y exportando granos y otros productos agrícolas de los territorios ucranianos y apeló a la experiencia latinoamericana con el colonialismo para llamar a la solidaridad con su causa. “Saben perfectamente lo que significan las consecuencias del colonialismo”, dijo. También mencionó la destrucción de la acería Azovstal en la ciudad ocupada de Mariupol y de gran parte de la industria siderúrgica, lo que ha obligado a Ucrania a dejar de exportar parte de las materias primas que solía vender al extranjero.

“¿Quién controla las minas de Donbás?”, se preguntó Zelensky, en referencia a la región rica en carbón del este de Ucrania parcialmente ocupada por Rusia desde 2014, donde la invasión a gran escala ha destruido gran parte de la actividad económica restante. “Eso es colonialismo”, censuró. En su opinión, se necesita “más información” como antídoto a los discursos que responsabilizan a Ucrania de la guerra. También alertó de la prevalencia de mensajes a través de plataformas como RT, prohibida en Europa pero que sigue operando en América Latina. “Rusia gasta millones en esta actividad”, subrayó, Reiteró asimismo que la guerra de Ucrania proviene de una “agresión no provocada”.

“Ucrania está dispuesta a reunirse con los líderes latinoamericanos, a presentar sus principios y a discutirlos con América Latina. No se trata sólo de armas, podemos hablar de cereales, trigo, seguridad nuclear en el mundo, en Ucrania, etc.”, dijo también el presidente ucraniano.

“Y sé que es difícil para nosotros, pero es más difícil para los rusos. En nuestros ojos hay cansancio, pero en los suyos hay miedo, y es diferente”, prosiguió el líder ucraniano. “Rusia, a diferencia de nosotros, puede terminar esta guerra más rápido, sin bajas innecesarias. Que no piensen en las nuestras, sino en los sacrificios innecesarios de sus militares. Está abandonando nuestro territorio”.

Zelensky también dijo que invitó al Papa Francisco a Ucrania, pero “si consigue ayudarnos con la devolución de los niños [deportados a Rusia] será suficiente. Si puede venir a Ucrania, aún mejor, pero si tuviéramos que elegir, elegiríamos la devolución de los niños deportados.”.

“Ojalá el Papa pudiera venir a Ucrania; él nos apoya”, añadió. “Le estoy muy agradecido”.

Zelensky invitó a los países latinoamericanos a colaborar con Ucrania. “No todos los Estados pueden ayudarnos con armas, ya sea por legislación o porque no las tienen”, dijo el líder ucraniano, que citó la ayuda humanitaria como uno de los campos en los que los gobiernos latinoamericanos podrían ser de ayuda. Zelensky también expresó su interés en que los países latinoamericanos compartan con Ucrania su “experiencia en la resolución de problemas” como la limpieza de campos minados, la reconstrucción de ciudades o la lucha contra la inseguridad alimentaria.