Hijo del presidente colombiano, en libertad a la espera de juicio

Partidarios del presidente Petro hablan de golpe blando de sectores políticos y económicos de derecha

Un tribunal colombiano con sede en la capital, Bogotá, dictaminó a última hora del viernes que el hijo del presidente Gustavo Petro Urrego puede quedar en libertad a la espera de que se celebre su juicio por blanqueo de capitales, aunque bajo ciertas condiciones.

Nicolás Petro Burgos y su ex esposa, Daysuris Vásquez, no podrán salir de la “zona donde se produjo su captura, la ciudad de Barranquilla”, ordenó el magistrado del Juzgado 74 Penal Municipal después de que la Fiscalía presentara las pruebas contra ambos acusados. También deberán mostrar buena conducta, no asistir a reuniones políticas y asistir a las diligencias cuando sean citados por la Fiscalía.

Ahora se espera que Petro Burgos y Vásquez negocien a través de sus equipos legales con la Fiscalía el valor de su colaboración.

El fiscal Mario Burgos había solicitado que Petro Burgos permaneciera bajo arresto domiciliario, según se informó.

Mientras muchos han pedido que el presidente Petro responda por la presunta financiación ilegal de su campaña, los partidarios del jefe de Estado han hablado de un golpe blando emprendido por sectores políticos y económicos de derecha contra Gustavo Petro.

