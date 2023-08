Presidente colombiano en la mira tras confesión de su hijo sobre blanqueo de dinero

No le debo la elección a nadie más que al pueblo que me eligió, dijo el presidente Petro Urrego

El presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, insistió el jueves en que permanecerá en el cargo hasta 2026 porque fue elegido por el pueblo para tal compromiso. El jefe de Estado hizo estas declaraciones después de que su hijo Nicolás Petro Burgos admitiera que la campaña de su padre para 2022 se financió con aportes de dudosa procedencia.

“Si fue mi pueblo el que me eligió, no le debo la elección a nadie más, entonces es al pueblo al que debo responderle”, dijo Petro en Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre.

El mandatario quedó bajo la lupa después de que Petro Burgos revelara a la Fiscalía que parte del dinero presuntamente ilegal que recibió fue a parar a la campaña electoral de su padre.

“Si el presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta el fondo de ese hecho”, dijo en redes sociales el excandidato presidencial de la derecha Federico “Fico” Gutiérrez.

“Es inevitable iniciar un proceso que devuelva la confianza de los colombianos en la democracia. Por la salud de Colombia No se puede conservar todo lo que genera un olor nauseabundo. Lo ilegítimo no puede permanecer”, agregó.

El senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como “Jota Pe Hernández”, dijo que acusará a Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación. Cree que el mandatario efectivamente sabía del ingreso de dineros ilegales a su campaña.

”Denunciaré a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones. Nicolás (Petro) le ha confirmado a la Fiscalía que su padre sí sabía del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. Espero que por primera vez esta comisión actúe con base en las pruebas y no simplemente absuelva“, dijo el legislador.

”La responsabilidad penal por los dineros recibidos por Nicolás Petro recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y ahora presidente Gustavo Petro, quien debe enfrentar desde ya lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato“, argumentó el ex presidente Andrés Pastrana, mientras que la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt se preguntó si el partido de Petro Urrego, Colombia Humana, ”interpondrá una denuncia por calumnia“ contra Petro Burgos, después de que la Fiscalía dijera el miércoles que éste último reveló bajo juramento que entraron dineros ilegales a la campaña presidencial de su padre.

El fiscal Mario Andrés Burgos, quien investiga a Petro Burgos y a su ex esposa, Daysuris del Carmen Vázquez Castro, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales, explicó que el también diputado del departamento del Atlántico utilizó el dinero captado en la campaña ”para su beneficio personal y para incrementar su patrimonio de manera injustificada“.

Según el fiscal Burgos, los dineros que Nicolás Petro recibió de varios empresarios ”al parecer habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y parte de ellos no habrían sido debidamente reportados a las autoridades electorales.“ Asimismo, solicitó al juzgado de Bogotá que lleva el caso que deje en libertad a Daysuris Vásquez y mantenga en detención domiciliaria a Petro Burgos, quien enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

También señaló que Nicolás Petro ha aportado información relevante y hasta ahora desconocida, y que reconoció haber recibido ”altas sumas de dinero“ de Samuel Santander Lopesierra, narcotraficante también conocido como el Hombre Marlboro, Gabriel Hilsaca y Óscar Camacho.

Parte del dinero fue utilizado por Nicolás Petro y Vásquez para su beneficio personal, mientras que el resto fue invertido en la campaña presidencial de 2022, sostiene también la Fiscalía.

Tras aceptar ayudar a los investigadores, Petro Burgos ”corrobora y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía“ que fue respaldada ” con suficientes pruebas legalmente obtenidas”.