Operadores brasileños quieren al gobierno federal involucrado en disputa por peaje de la hidrovía del Paraná

Autoridades argentinas ordenaron el secuestro de dos naves pertenecientes a Hidrovías do Brasil

La Asociación Brasileña para el Desarrollo de la Navegación Interior (Abani) solicitó a la Cancillería brasileña que tome medidas tras la decisión argentina de embargar buques de una empresa brasileña en el Gran Rosario por deudas en el pago de peajes por el uso de la hidrovía del río Paraná, se informó.

Abani instó al gobierno brasileño a convocar “una reunión extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paranᔠpara presentar una queja tras la decisión del gobierno argentino este año de comenzar a cobrar peaje a los buques que navegan al norte de Santa Fe. La mayoría de los buques afectados por esta medida son paraguayos.

Las navieras argentinas apoyaron la iniciativa, pero admitieron que el Ministerio de Transporte se excedió con la tarifa, aumentando fuertemente los costos para las aceiteras argentinas que importan soja de Brasil, Paraguay y Bolivia, mientras que los comerciantes paraguayos y brasileños sostienen que la disposición viola tratados y acuerdos multilaterales, además de que no se ha realizado ninguna obra que justifique el cobro de un servicio.

Semanas atrás, la Justicia argentina ordenó el secuestro en el puerto de San Lorenzo de los remolcadores HB PHOENIX (Bolivia) y HB GRUS (Paraguay) que transportaban mercadería brasileña. Ambos buques pertenecen a Hidrovías do Brasil. Las unidades no serán liberadas hasta que se pague el peaje, según las normas de la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina.

”Abani ve con extrema preocupación que el gobierno argentino no respete el Acuerdo Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná al crear tasas unilateralmente y aún más grave es la decisión de retener un buque de una empresa paraguaya, subsidiaria de una empresa brasileña (Hidrovias do Brasil), que transportaba carga vegetal brasileña (granos) desde el municipio de Puerto Murtinho, en el estado de Mato Grosso do Sul. Esta decisión perjudica los intereses de las empresas brasileñas establecidas o que operan a lo largo del río Paraguay“, afirmó la asociación en una carta.

”Esta decisión afrenta los intereses de las empresas brasileñas establecidas o que actúan a lo largo del río Paraguay“, señaló Abani al enumerar las inversiones brasileñas en la construcción de terminales y adquisición de bienes para la navegación.

”Además de elevar el costo del transporte, provocando inseguridad institucional, ya está causando perjuicios a las empresas y al Estado brasileño”, advirtió también el grupo.

Abani solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (Secretaría de Comercio Exterior), el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT), la Agencia Nacional de Transporte Fluvial (Antaq), la Marina de Brasil, que representa a Brasil en el Acuerdo, y al gobierno del Estado de Mato Grosso do Sul, que es el estado directamente afectado, para que actúen a fin de que el gobierno argentino deje inmediatamente de cobrar una tarifa infundada y convoque a una reunión extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, se explicó también.