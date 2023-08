Candidato opositor electo gobernador en provincia argentina de Chubut

A los 35 años, Torres se convirtió en el gobernador electo más joven de la provincia patagónica

Ignacio Torres, de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), ganó finalmente las elecciones a gobernador celebradas el domingo en la provincia argentina de Chubut con el 35,71% de los votos, superando a Juan Pablo Luque, de Arriba Chubut, que obtuvo el 34,11% y no reconoció su derrota hasta el lunes.

Torres, que con 35 años se convirtió en el gobernador electo más joven de la historia, obtuvo 116.432 votos y Luque 111.203, con el 100% de las mesas escrutadas.

“Saludo a Ignacio Torres por su victoria como Gobernador de Chubut. Habiendo concluido el escrutinio provisorio al 100%, y siendo la diferencia del 1,6%, es un acto de salud democrática y calidad institucional reconocer el resultado”, expresó Luque en redes sociales.

En tanto, Torres dijo que respecto de las próximas elecciones Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO) que enfrentan al jefe de Gobierno porteño, Horacio Roodríguez Larreta, con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich dentro de JxC “Hay que dejar atrás las chicanas y dar un mensaje de unidad”. No se inclinó por ninguno de los dos candidatos e insistió en que las primarias deben ser una rivalidad y no una guerra.

La victoria de Torres el domingo puso fin a 20 años de gobierno peronista en la provincia patagónica. También fue la tercera derrota consecutiva para el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) de cara a las primarias del 13 de agosto.

“Desde el punto de vista simbólico es muy fuerte, es dar un mensaje de unidad a pocos días de las PASO. Es una foto posible y saludable, en un momento en que los ciudadanos nos quieren juntos”, dijo Torres en una entrevista televisiva el lunes.

El futuro gobernador también destacó la importancia de “La batalla que tuvimos que dar contra el oficialismo” por las diferencias entre Bullrich y Rodríguez Larreta, que “habla de la madurez del espacio”.

“Tenemos que dejar de lado las chicanas improductivas”, agregó.

“La realidad económica nos lleva a hacer los cambios que hay que hacer rápido pero de cara a los ciudadanos. Es necesario contar las cosas, explicar, ser honestos, mostrar el Estado que estamos recibiendo. Debemos aprender de nuestros errores. Recuperar la confianza de los ciudadanos, que hoy está quebrada, y esto es transversal a todos los espacios políticos”, señaló también.

“Gane quien gane, los equipos se van a amalgamar para poder tener una misma agenda de desarrollo para la Argentina y que se sostenga en el tiempo. Tenemos que salir de este país pendular, donde cada 4 años barajamos de nuevo. Hay que elaborar una agenda seria de una vez por todas”, agregó.

El candidato del libertario Javier Milei, César Treffinger, quedó tercero en las elecciones del domingo, con el 13,18% (42.969) de los votos. La participación fue del 69,28%.