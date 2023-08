Mujeres marchan por Copacabana contra el racismo y la violencia en Brasil

Estar con estas mujeres, para mí, me está dando una sensación de calidez y fuerza en este lugar”, dijo Anielle Franco

Representantes de varios puntos del estado de Río de Janeiro participaron el domingo a lo largo de Copacabana en la IX Marcha bajo el lema Mujeres Negras Unidas contra el Racismo, Todas las Formas de Opresión, Violencia y por el Buen Vivir, informó la Agencia Brasil.

La manifestación fue organizada por el Foro Estatal de Mujeres Negras y contó con la participación de varios colectivos vinculados a la lucha contra la desigualdad racial. El acto cierra la semana de movilizaciones por el 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Negras de América Latina y el Caribe, y en vísperas del 31 de julio, Día Internacional de las Mujeres Africanas.

La escritora Maria da Conceição Evaristo leyó el manifiesto de apertura: “Vamos a ocupar una de las costas brasileñas más visibles, es un acto de coraje y denuncia”.

“Marchamos por el buen vivir. Vivir bien exige una política de participación colectiva de la población negra, de construcción de poder horizontal y de distribución de lugares de decisión para las mujeres negras”, añadió la escritora que, este mes, inauguró un centro cultural en la región conocida como Pequena África, en Río de Janeiro.

La Marcha de las Mujeres Negras también dio cabida a jóvenes líderes, incluidos niños. Alia Terra, de sólo 10 años, fue una de las activistas que tomaron la palabra: “Estamos luchando aquí con todas las mujeres, siempre unidas, contra todo tipo de violencia y racismo y por el buen vivir”, dijo.

Las participantes portaban pancartas y carteles con retratos de mujeres negras que lucharon por la defensa, el respeto y el empoderamiento de la población negra, como la escritora Carolina Maria de Jesus, la cantante Elza Soares, la intelectual Lélia Gonzalez, la líder quilombola del siglo XVIII Tereza de Benguela y la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada en 2018.

La actual ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, hermana de Marielle, estuvo en la marcha y dijo que era un reencuadre importante tener a tantas mujeres negras reunidas en la periferia de un barrio donde normalmente solo trabajan.

“Estamos marchando, no estamos dispersas, al contrario. Es bueno que tengamos al gobierno federal al frente de políticas públicas eficaces, desde la salud a la educación, la seguridad, que es lo más importante. Esta es la novena marcha. Siempre hemos marchado y seguiremos marchando. Estar con estas mujeres, para mí, me está dando una sensación de calidez y fuerza en este lugar”, dijo Anielle Franco.

“Mari, si estuviera aquí, sin duda estaría animando esta marcha, estaría aquí al frente. Que Mari no esté aquí significa que cualquier mujer que tenga que estar aquí también está en peligro, así que mientras no podamos averiguar quién la mandó matar y por qué, significa que las mujeres negras, la democracia, las que están aquí delante, valientemente, poniendo sus cuerpos en este lugar, donde históricamente no es para nosotras, también están en peligro”, añadió.

La abogada Marinete da Silva, madre de Marielle, recordó que la marcha tiene lugar en el mes en que su hija cumpliría años. “Estamos aquí todos los días para decir que estamos asumiendo cada vez más este poder y este lugar de la palabra, que es nuestro. Este julio nos representa. Es el julio de las mujeres negras”, señaló.

Recordando las elecciones municipales del próximo año, Clatia Vieira, una de las organizadoras de la marcha, defendió que las mujeres negras ganen más espacio en la política. También levantó otra bandera del movimiento: la esperanza de que una mujer negra ocupe la próxima vacante en el Tribunal Supremo.

“Trabajamos para ello, lo construimos. Es en este gobierno que las mujeres negras, por primera vez en la historia, se sentarán en esa silla, para que nuestras agendas sean discutidas con nosotras”, argumentó.

La próxima vacante en el más alto tribunal del Poder Judicial brasileño se abrirá en octubre de este año, con la jubilación obligatoria de la Presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber, que alcanza el límite de edad de 75 años. Su sucesor será elegido por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y necesita el consentimiento del Senado.

Clatia Vieira recordó que la marcha no era una fiesta, sino un movimiento para hacer frente a las luchas. Las cifras muestran que la situación de las mujeres negras es difícil. Son el 67% de las víctimas de feminicidios y el 89% de las víctimas de violencia sexual. En el mercado laboral, son las que más sufren el desempleo.

Para Leonídia Carvalho, presidenta del Quilombo Dona Bilina, en Campo Grande, al oeste de Río de Janeiro, el acto del domingo fue también por la soberanía alimentaria de la población negra: “Estamos luchando por varias luchas que se han orientado a lo largo de la historia, después de la liberación [fin de la esclavitud], cuando se arrebató a los negros el derecho a la tierra, a la vivienda, a la siembra, a alimentos de calidad. Esta marcha representa una lucha de estas mujeres que están en sus casas, en sus cocinas y no tienen alimentos de calidad, es una lucha antirracista y por la soberanía alimentaria”, mantuvo.

Pulchéria Silva, de Volta Redonda, ciudad del sur de Río de Janeiro situada a más de dos horas en coche de Copacabana, estaba amamantando a su hijo de 19 meses. “Tenemos que posicionarnos, demostrar a la sociedad nuestra conciencia, nuestras luchas y la valoración que viene creciendo, cada vez más, de la mujer negra”, dijo a Agência Brasil, afirmando que cree que la presencia de su hijo es una forma de hacer que crezca con conciencia de sus raíces.

El Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña (25 de julio) fue creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el I Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas, en Santo Domingo, República Dominicana, en 1992. En Brasil, la fecha también es un homenaje a Tereza de Benguela, conocida como la Reina Tereza, que vivió en el siglo XVIII, en el Valle de Guaporé, en Mato Grosso, y lideró el Quilombo de Quariterê.

El 31 de julio se creó el Día Internacional de la Mujer Africana en referencia a la Conferencia de Mujeres Africanas celebrada en 1962 en la ciudad de Dar Es Salaam, Tanzania.

(Fuente: Agencia Brasil)