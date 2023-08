Kenia dispuesta a ayudar a Haití

“Kenia ha aceptado considerar positivamente la posibilidad de dirigir una Fuerza Multinacional a Haití”, declaró Mutua

Tras el llamamiento internacional de ayuda a Haití, el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, declaró el sábado que su país estaba considerando participar en una fuerza multinacional para frenar la escalada de violencia en el país caribeño.

El anuncio de Mutua puede percibirse como una respuesta directa al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien declaró a principios de mes que “en el frente humanitario, las necesidades aumentan, pero la respuesta internacional no”, mientras bandas armadas y fuerzas del orden siguen enfrentándose, con miles de desplazados de sus hogares.

“A petición del Grupo de Países Amigos de Haití, Kenia ha aceptado considerar positivamente la posibilidad de dirigir una Fuerza Multinacional a Haití”, declaró Mutua. “El compromiso de Kenia es desplegar un contingente de 1.000 agentes de policía para ayudar a formar y asistir a la policía haitiana a restablecer la normalidad en el país y proteger las instalaciones estratégicas”, añadió al tiempo que insistió en que la propuesta de su país aún necesita un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, además de la autorización de las autoridades kenianas. “En las próximas semanas está prevista una misión de evaluación por parte de un equipo especial de la policía de Kenia”, dijo Mutua.

El jueves pasado, Estados Unidos emitió una advertencia de nivel 4 (no viajar) sobre Haití, aconsejando a sus funcionarios y familiares, así como a los trabajadores no esenciales, que abandonaran el país caribeño lo antes posible en vuelos comerciales. La advertencia también pedía a otros ciudadanos estadounidenses que no viajaran a Haití, y añadía que, si debían hacerlo, se inscribieran en el ”Smart Traveler Enrollment Program (STEP)... un servicio gratuito que permite a los ciudadanos de EE.UU. que viajan y viven en el extranjero inscribir su viaje en la embajada o consulado de EE.UU. más cercano para que podamos proporcionar información importante sobre seguridad y de otro tipo a la comunidad de ciudadanos estadounidenses en Haití”.

En el primer trimestre de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó de que “al menos 160.000 personas han sido desplazadas... 531 personas murieron, 300 resultaron heridas y 277 fueron secuestradas en incidentes relacionados con bandas que tuvieron lugar principalmente en la capital, Puerto Príncipe, según la información recopilada por el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití”.

Guterres ha instado al Consejo de Seguridad a que autorice el despliegue inmediato de una fuerza internacional para ayudar a la Policía Nacional de Haití en su lucha contra las bandas y ha insistido en la necesidad de formar una brigada de este tipo. El año pasado propuso que una o más naciones enviaran una “fuerza de acción rápida” para apoyar a los servicios de seguridad de Haití.

“Estoy profundamente preocupado por la extrema vulnerabilidad de las personas y las comunidades ante estas bandas depredadoras y, en particular, por el impacto desproporcionado de la violencia sobre las mujeres y las niñas”, declaró Guterres durante su viaje a Puerto Príncipe, la capital del país rodeada de grupos armados que impiden el acceso a las regiones del norte y del sur. Estas bandas dominan las rutas de acceso al agua, los alimentos, la atención sanitaria y otros servicios.