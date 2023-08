Ejercicio mayor en Falklands simula recuperación de las Islas ocupadas por fuerzas enemigas

Miembros de las tres fuerzas del Reino Unido, junto a un regimiento elite de paracaidistas, integrantes del complejo de Mount Pleasant, BFSAI, y la Fuerza de Defensa de las Islas Falkland, FIDF, estuvieron involucrados en una maniobra militar que simulaba la recuperación de las Islas Falkland ocupadas por fuerzas enemigas.

El ejercicio y maniobra comenzó con una infiltración rápida de fuerzas de tierra y aire a la principal base militar de las Islas, el Complejo de Mount Pleasant para asegurarse el control de la pista de aterrizaje.

El ejercicio denominado Cabo Bayoneta fue la culminación de tres meses de maniobras para la Compañía B del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaídas, los cuales en la actualidad cumplen la tarea de unidad de infantería de guardia en las Falklands.

El Oficial al mando de la Compañía B, tercer Batallón de Regimiento de Paracaidistas, el Mayor Iain Thompson dijo la respecto que, “el terreno inhóspito y agreste y el clima de las Islas Falkland en el invierno del Atlántico Sur han resultado en un ejercicio que ha probado a la compañía a fondo, tanto mental como físicamente y nos ha preparado muy bien para un estado de alerta en el 2024”

Personnel from @BritishArmy, @RoyalNavy, @RoyalAirForce and Falkland Islands Defence Force have conducted simulated night attacks as part of Ex CAPE BAYONET.



Set on the Falkland Islands, the exercise focussed on developing leadership skills and building resilience . pic.twitter.com/UF6oPuzjjx