Se busca solución a nivel Mercosur: las plataformas de movilidad necesitan sedes locales

Preocupa la falta de representantes de estas empresas para atender los reclamos de sus usuarios, explicó Estigarribia

Según el paraguayo Juan Marcelo Estigarribia, Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario (Sedeco) del país sudamericano, un Comité Técnico del Mercosur ha recibido una queja de su organismo sobre la falta de representación de plataformas de movilidad como Uber y Bolt.

Estigarribia explicó en una entrevista que se está elaborando una resolución para que dichas plataformas estén obligadas a tener una dirección en cada Estado donde los usuarios puedan hacer llegar sus reclamos.

El funcionario insistió en que es preocupante la falta de representantes de estas empresas en los países para atender los reclamos de sus usuarios.

“Vemos que los conductores de las plataformas son los intermediarios ante cualquier reclamo o queja sobre el servicio y ante la propia plataforma. Hoy no tenemos respuesta de ningún representante, ni de ninguna dirección de estas empresas en Paraguay”, dijo Estigarribia.

De esta manera, es imposible abrir un expediente contra estas empresas ya que no tienen radicación en el país, explicó Estigarribia. Agregó que ya hay dos resoluciones sobre una de las plataformas, que no pueden hacerse efectivas porque esta empresa no tiene domicilio ni representantes en Paraguay.

“La empresa que ha sido sancionada es Uber. Hubo dos sumarios en Sedeco; ambos están finalizados y hasta el momento no se pueden hacer efectivos”, enfatizó.

Ante esta situación, se ha presentado un reclamo ante el Mercosur para que los proveedores de plataformas tengan un domicilio en cada Estado donde prestan servicios, además de un representante, para que esté a cargo de los reclamos, para que las autoridades de Sedeco y Defensa del Consumidor puedan hacer cumplir las resoluciones emitidas cuando se presentan las quejas.

Aclaró que sólo Uber tiene sanciones, mientras que las otras plataformas de movilidad no tienen formalizadas las reclamaciones. “Mientras tengamos quejas de tratos o prestación de servicios, recomendamos a los clientes solicitar las facturas de los choferes para hacer un sumario a los responsables. Estas personas sí tienen domicilio en Paraguay”, dijo.

Otros problemas que enfrentan los usuarios de estas plataformas es que “pedís un chofer y viene otro, o aparece otro vehículo”, señaló Estigarribia. Agregó que las apps de estas plataformas reservan los datos de las personas y no están abiertas a quienes utilizan estos servicios. “Eso lo queremos destrabar. Pedir esos datos dentro del Mercosur. Vamos a pedir a quien no le permitan usar esa app con Paraguay porque no cumplen con los requisitos legales en el Mercosur”, aseveró.

(Fuente: ABC)