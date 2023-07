Argentina: El dólar “blue” vuelve a subir

Massa quiere evitar una devaluación abrupta antes de las elecciones

El tipo de cambio “blue” (eufemismo para “mercado negro”) entre el peso argentino y el dólar estadounidense subió más de AR$ 20 -cotizando a AR$ 550/US$1- para un aumento acumulado de AR$ 37 en los últimos 11 días tras los últimos anuncios del Ministerio de Economía, se informó en Buenos Aires el lunes.

Según las nuevas medidas, la Tasa PAÍS se elevará al 25% para todos los servicios, excepto el transporte de carga -que tributa al 7,5%-, la salud y la educación, y los conciertos -que ya tributan al 30%-.

En el caso de los bienes, el Impuesto PAÍS será del 7,5% para todos los bienes, excepto medicamentos y material contra incendios; bienes suntuarios -que ya pagan el 30%-, combustibles y bienes relacionados con la generación de energía e insumos intermedios relacionados con la canasta básica de alimentos, que no pagarán el gravamen.

Con estas últimas medidas, el Gobierno espera aumentar la recaudación tributaria en 0,8 puntos del PIB.

El gobierno argentino también lanzó un nuevo dólar agrícola a AR$ 340 hasta el 31 de agosto.

El viernes pasado, el dólar blue había llegado a $529 y el Banco Central (BCRA) volvió a perder divisas con la venta de dólares y yuanes. El lunes, el BCRA compró US$ 123 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agropecuario aportó liquidaciones por US$ 4,5 millones. El Banco Central también participó de la rueda del yuan con ventas por 410 millones, equivalentes a unos US$ 57 millones.

En tanto, el dólar tarjeta (con una alícuota del 30% de PAIS y 45% de impuesto a las ganancias) se ubicó en AR$497,63, mientras que para compras superiores a US$300 -que tiene un impuesto adicional del 25%-, se ubicó en AR$568,72.

El aumento del “dólar blue” se produjo a pesar de los recientes anuncios de que se había llegado a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que debería representar un ingreso de divisas fuertes a las arcas del país.

En la actualidad, la brecha entre el dólar “blue” y el oficial es del 94%, y este último cerró el lunes a AR$ 284,37.

El FMI calificó de positivas las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, mientras resta cerrar la última parte del acuerdo. Una vocera del organismo destacó el paquete económico anunciado por Hacienda para evitar el drenaje de divisas del Banco BCRA y apuntalar el frente fiscal.

“Consideramos que las medidas anunciadas hoy por las autoridades argentinas son positivas”, dijo a TN una portavoz del FMI.

Massa rechazó avanzar con una devaluación abrupta y propuso una medida más “moderada” para consolidar la reconfiguración del programa.

Se espera que los términos técnicos del entendimiento estén listos para el miércoles o jueves, tras lo cual se enviará todo el proyecto al directorio del FMI para su aprobación.