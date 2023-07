Asesinan a balazos al alcalde de la tercera ciudad más grande de Ecuador

Intriago fue elegido alcalde de Manta para el periodo 2019-2023 y reelegido hasta 2027

Agustín Intriago, de 38 años, alcalde de Manta, tercera ciudad de Ecuador, fue asesinado el domingo por sicarios, que le dispararon al menos tres veces en el pecho hacia las 13.30 hora local, mientras visitaba una obra en construcción, según confirmó el ministro del Interior, Juan Zapata.

Tras el ataque, Intriago fue trasladado de urgencia al cercano hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Zapata también dijo en las redes sociales que otra mujer había muerto en el incidente, mientras que tres personas resultaron heridas. La policía se desplegó para localizar y capturar a los responsables “de este acto reprobable”.

La policía “no descansará hasta dar con los responsables”, subrayó Zapata.

Intriago nació el 20 de enero de 1985. Fue elegido alcalde para el periodo 2019-2023 y reelegido hasta 2027 en representación del movimiento Mejor Ciudad. Era abogado y contaba con una maestría en Comercio y Finanzas Internacionales, así como un diplomado en Formación por Competencias.

A través de las redes sociales, Ana Intriago, hermana del alcalde fallecido, condenó su asesinato y exigió que los responsables sean llevados ante la justicia. “Mi hermano ha muerto, recen por el descanso de su alma, este crimen no puede quedar impune por favor, que no ganen estos malhechores”, escribió. “La oscuridad, el mal ha ganado esta vez, no dejemos que sigan ganando, no a la impunidad, castigo a los malvados”, añadió.

El presidente Guillermo Lasso dijo que instruyó a la Policía para que active los medios necesarios para atrapar a los responsables. El ex presidente Rafael Correa (2007-2017) condenó el ataque y expresó su solidaridad con la familia del fallecido.

El asesinato se produjo a menos de un mes de las elecciones anticipadas del 20 de agosto.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos desde hace varios meses, debido al aumento de episodios de esta naturaleza, muchos de los cuales han sido asociados a bandas criminales vinculadas al narcotráfico.