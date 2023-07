Recuperación económica china no termina de convencer

El Banco Popular de China, que recortó su tasa de política clave en junio, se abstuvo de una mayor flexibilización, aunque muchos analistas esperan un recorte en los próximos meses.

La recuperación económica de China perdió impulso en el segundo trimestre, poniendo en riesgo el objetivo de crecimiento de Beijing para el año y aumentando las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía mundial.

En el segundo trimestre, el producto interno bruto creció a un ritmo más lento de lo esperado de 6,3% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando docenas de ciudades chinas estaban bloqueadas, pero apenas por debajo del 1% respecto del primer trimestre.

En efecto la deflación es un riesgo importante ahora, mostraron los datos, cuando los precios de toda la economía cayeron por primera vez desde 2020, mientras que el desempleo juvenil superó el 21%. Los datos intensificaron los llamados a más estímulo para la economía china y ahora la atención se dirige a una reunión del Politburó del Partido Comunista que se realizará este mes y decidirá las políticas económicas para el resto del año.

Sin embargo, Beijing ha insinuado que las medidas de estímulo de este año probablemente serán de escala limitada, lo que refleja su objetivo de crecimiento relativamente modesto de alrededor del 5% para el año. Incluso ese objetivo ahora está en riesgo, según los economistas de Citigroup Inc., que redujeron su pronóstico para el crecimiento de China este año del 5,5%. Morgan Stanley registró su proyección de 5,7% a 5%, mientras que UOB Ltd. y JPMorgan Chase & Co. proyectaron la misma expansión este año, por debajo de las estimaciones anteriores de 5,6% y 5,5%, respectivamente .

Los datos de junio publicados por la oficina nacional de estadísticas de China mostraron una desaceleración en el crecimiento del gasto del consumidor, que ha sido el principal motor de la economía de China este año. Las ventas al por menor aumentan un 3,1% en junio respecto del año anterior, por debajo del 12,7% de mayo. “Lo que todos esperábamos era una recuperación

impulsada por el consumo y los servicios. Si eso está fallando, entonces no queda motor para la recuperación”, dijo Louis Kuijs, economista jefe para Asia Pacífico en S&P Global Ratings.

Para tener en cuenta los efectos base de los bloqueos del año pasado, los economistas se han centrado en las tasas de crecimiento promedio trimestrales y de dos años. Ambas medidas mostraron una desaceleración en el segundo trimestre en comparación con los tres primeros meses del año.

A su vez la inversión del vasto sector inmobiliario de China también empeoró en junio con respecto al mes anterior, una señal de dificultades continuas en el mercado de la vivienda. Si bien ha advertido la especulación de que Beijing brindará más estímulo a la economía, las autoridades se mostrarán reacios a aumentar la deuda, especialmente en el sector inmobiliario. Eso sugiere que cualquier medida de apoyo puede ser de menor escala que en años anteriores y estar dirigida a industrias específicas.

El Banco Popular de China, que recortó su tasa de política clave en junio, se abstuvo de una mayor flexibilización, aunque muchos analistas esperan un recorte en los próximos meses. “Esperamos que introduzcamos una serie de medidas de apoyo en el segundo semestre del año, incluidos dos recortes de tasas de 10 puntos básicos”, dijo Lu Ting, economista jefe para China en Nomura. ”Sin embargo, es posible que estas medidas no cambien las cosas”. Subrayando la débil percepción, la inversión en activos fijos por parte de empresas privadas incluidas en junio y la tasa de ahorro de los hogares se mantuvo elevada.