Presidente argentino confía en negociaciones en curso con el FMI

Toda negociación con el Fondo es difícil cuando uno busca preservar sus propias decisiones, dijo Fernández

El presidente argentino, Alberto Fernández, conversó el viernes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para analizar un nuevo entendimiento de cara a las elecciones de este año, se informó en Buenos Aires.

La conferencia telefónica se produjo mientras el dólar “blue” (eufemismo para “mercado negro”) alcanzaba un nuevo máximo de AR$ 529 y el Banco Central (BCRA) vendía reservas por 87 millones de dólares y 732 millones de yuanes, por un monto consolidado de unos 197 millones de dólares. Al cierre de la semana, el BCRA acumulaba ventas por US$ 223 millones y 1.379 millones de yuanes, mientras que este mes lleva vendidos US$ 270 millones y 7.133 millones de yuanes.

“Confío en que llegaremos a un nuevo acuerdo”, dijo Fernández. El Gobierno argentino está “trabajando a todo vapor tratando” de cerrar el nuevo entendimiento, añadió.

“Estamos negociando; toda negociación con el Fondo es difícil cuando uno busca preservar sus propias decisiones. Confío en que podamos avanzar y encontrar los acuerdos necesarios para que podamos salir adelante”, dijo el presidente en una entrevista radiofónica.

“Prefiero dejar trabajar a los que están negociando y no hablar a través de los medios de comunicación. No quiero adelantar nada. Esta mañana he hablado con Kristalina. Intercambiamos algunas ideas y espero que podamos avanzar”, señaló también.

Fernández insistió en que ”la maldita deuda contraída por (el ex presidente) Mauricio Macri representa un peso impresionante para la economía argentina“. También recordó que, además del peso de la deuda, está la sequía que privó a Argentina de 20 millones de dólares y que, por tanto, ”es un tema complejo.“

”[El ministro de Economía] Sergio [Massa] tiene una negociación muy compleja que encarar porque la sequía fue inesperada, es un golpe impactante para la economía argentina, afecta las reservas y son dólares que ya no se consumen en Argentina“, dijo Fernández.

El mandatario también advirtió de que hay dirigentes de la oposición que ”apuestan a que la situación económica empeore y que haya una debacle“ de cara a las elecciones.

”Hay un sector de la política argentina que está preocupado por los intereses de algunos y no por la suerte de la patria”, dijo.

Mientras tanto, una delegación del Ministerio de Economía argentino se encuentra en Washington DC analizando con técnicos del FMI formas de fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal a través de una reconfiguración del programa de Facilidad Ampliada del Fondo (EFF, por su sigla en inglés).