Uruguay firma acuerdo sobre hidrógeno verde con la UE

Lacalle subrayó que no cree en el “proteccionismo exacerbado”

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, firmó este martes un “Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Energías Renovables, Eficiencia Energética e Hidrógeno Verde” con la Unión Europea para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y mantuvo reuniones individuales con el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, en la jornada de clausura de la cumbre UE-Celac en Bruselas.

Lacalle firmó el acuerdo en nombre del país sudamericano y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lo hizo en nombre de la UE. También firmaron el Comisario de Energía de la UE, Kadri Simson, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo. Según el nuevo documento, las energías renovables son una prioridad, junto con la eficiencia energética y el uso de hidrógeno verde.

“La UE y Uruguay comparten la ambición de aumentar el uso de fuentes de energía renovables, en línea con nuestros ambiciosos objetivos climáticos. Coincidimos en la necesidad de un mercado mundial del hidrógeno basado en normas, transparente y sin distorsiones”, declaró Von der Leyen.

“Con esta firma concluyen con éxito las negociaciones sobre energías renovables. El instrumento consolidará los avances logrados para consolidar a Uruguay como proveedor de hidrógeno verde y el establecimiento de un marco común que dará fluidez a este comercio”, dijo la Cancillería uruguaya en Twitter, mientras que el Ministerio de Industria publicó que el acuerdo significaba “alcanzar la neutralidad de carbono para 2050”, lo que destacó como “un pacto histórico que tendrá como uno de sus pilares la promoción de la industria del hidrógeno verde”.

En su discurso ante el pleno, Lacalle argumentó: “Me resulta muy difícil explicar a mis hijos adolescentes que hemos tardado 25 años en alcanzar un acuerdo en este mundo que ha cambiado tanto”. Hizo estas declaraciones en relación con el acuerdo comercial UE-Mercosur, que aún no se ha cerrado.

Macron ha sido uno de los principales opositores al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur firmado en 2019, que no fue ratificado por las naciones europeas debido a la preocupación por el incumplimiento de normas medioambientales como el Tratado de París por parte de los países sudamericanos.

“Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París como nosotros y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores”, había dicho el mandatario francés en marzo.

En septiembre de 2021, Macron insistió en que “Francia está en contra del Mercosur tal y como se negocia hoy y seguiremos estando muy claramente en contra. No porque no estemos cómodos con nuestros amigos del Mercosur, sino porque por definición, este acuerdo, tal y como ha sido concebido y diseñado, no puede ser compatible con nuestra agenda climática y de biodiversidad.”

En este escenario, Lacalle subrayó que no cree en el “proteccionismo exacerbado” y presionó para que se avance en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Como representantes de América Latina, somos conscientes de nuestras fortalezas y debilidades”, subrayó Lacalle, quien también destacó el espíritu de sus pares latinoamericanos pertenecientes al bloque para acordar en pequeños pasos. “Nos parece un acierto en este mundo interconectado y acelerado donde lo que tenemos que fortalecer y recuperar es la confianza”. Pero agregó que el optimismo crítico “es el que nos dice que es hora de avanzar”.

“Basta de palabras y de 25 años de negociaciones”, afirmó al tiempo que subrayó los estándares democráticos, de desarrollo humano, de cuidado del medio ambiente, de fortaleza institucional y de respeto a la ley de Uruguay, “que es lo que nos hace recorrer el mundo y participar de estas reuniones con los brazos abiertos”.

“Creemos realmente en la integración y entendemos que muchos países se protejan, pero lo que no entendemos es el proteccionismo exacerbado”, dijo.

“Tenemos una oportunidad preciosa para tomar las decisiones que se requieren y retomar la confianza, entre nosotros, entre nuestros pueblos y la de las personas que nos pusieron al frente de nuestros países”, subrayó.