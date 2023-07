Funeral de Harold Briley, quien fuera corresponsal de BBC, durante el conflicto de Falklands

El recordatorio de la ceremonia (izquierda) desarrollada en la iglesia de Santa María, en Battle (derecha)

Se cumplió este martes 18 de julio, en Inglaterra el funeral de Harold William Briley, OBE, eximio periodista, corresponsal por años de la BBC, en distintos escenarios de primicias mundiales, y quien en esa condición, en América Latina, con base en Argentina le tocó cubrir la guerra de las Falklands/Malvinas. Durante esos días azarosos y amenazantes, aún para su familia y su propia seguridad, Harold igualmente siempre estuvo abierto al diálogo con todas las partes.

Generalmente tras el informe diario oficial de la Junta Argentina sobre el acontecer del enfrentamiento en las Islas, Harold se prestaba a brindar a los propios voceros oficiales la versión británica de acontecimientos. Siempre fue muy respetado por sus interlocutores, entrevistados y colegas, y sobre todo una voz nunca claudicante para los esperanzados habitantes de las Falklands.

Terminó enamorándose de las Falklands y tras su retiro completó un libro relativo a su experiencia en esos años, “Fight for Falklands Freedom: reporting live from Argentina and the Islands,”, lanzado el 26 de Mayo de 2022. Fue además un formidable .luchador por el derecho de las Falklands y su pueblo a la auto determinación, al igual que de las muchas actividades que se realizaban en favor de la democracia y el desarrollo en las Islas.

Harold nació un 20 de marzo de 1931 y falleció el 26 de junio del 2023.

A lovely service for a true friend of the #Falklands. I’m honoured to have been able to attend. https://t.co/QwBDuNTxCy — Mark Pollard (@markpollardfi) July 18, 2023

La ceremonia se desarrolló el 18 de julio, sobre las 10:30 de la mañana en la Iglesia de Santa María de Battle. El servicio religioso estuvo a cargo del reverendo Lee Duckett, superior de la parroquia de Battle

Entre los muchos asistentes, familiares, amigos quienes concurrieron a la ceremonia se encontraban en representación del gobierno de las Falklands el legislador electo MLA Mark Pollard y el representante del gobierno de las Islas ante las autoridades de Londres y de la Comunidad Europea, Richard Hyslop.