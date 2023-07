Coordinador de la ONU en Uruguay elogia esfuerzos ante la crisis del agua

Los expertos que emitieron el crítico informe de la semana pasada “son independientes de cualquier gobierno u organización”, explicó Ruiz Hiebra

Pablo Ruiz Hiebra, Coordinador de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, destacó el domingo los “esfuerzos” del gobierno del país sudamericano ante la crisis del agua.

La semana pasada, expertos de la ONU, entre ellos el relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, habían instado a las autoridades locales a “priorizar el uso de agua dulce para consumo humano”, al tiempo que advertían de que el aumento de la salinidad del agua perjudica a “grupos significativamente vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”. Los especialistas también habían señalado que “el problema de fondo es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias del país” y que el hecho de que las autoridades sanitarias instaran a “comprar agua embotellada” podría conducir a una “privatización de facto del agua para consumo humano.”

En respuesta, la Cancillería uruguaya subrayó que el agua suministrada por Obras Sanitarias del Estado (OSE) “sigue siendo potable” e insistió en que el gobierno proveía de agua embotellada a la población más vulnerable.

El domingo, el coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay destacó que el equipo del organismo internacional en el país “ha estado monitoreando la situación y acompañando el trabajo de respuesta del gobierno uruguayo, en múltiples áreas como la salud de la población o los potenciales impactos en la niñez”. Destacó que se ha trabajado “en estrecha coordinación” con el gobierno y que Naciones Unidas “reconoce los diversos esfuerzos nacionales para responder a la emergencia en varias áreas, con énfasis en la asistencia a las personas más vulnerables”.

”Es importante continuar priorizando los derechos de las poblaciones más vulnerables, para no dejar a nadie atrás“, añadió. A continuación aclaró que ”los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos“. Se trata de mecanismos independientes de investigación y supervisión que se ocupan de situaciones o cuestiones específicas de países de todo el mundo. ”Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y prestan un servicio no remunerado“, subrayó. ”Son independientes de cualquier gobierno u organización“.

Por último, señaló que el sistema de Naciones Unidas está decidido a ”seguir apoyando a las autoridades uruguayas tanto en la emergencia como en la búsqueda de soluciones de desarrollo sostenible, en sus pilares ambiental, económico y social, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.”