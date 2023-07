Mujica pide a los estudiantes brasileños que cuiden su democracia

El ex presidente uruguayo José Mujica pidió a los brasileños que cuiden su democracia durante el 59º Congreso Nacional del Sindicato de Estudiantes celebrado en Brasilia, al que asistió junto al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Mujica animó a los jóvenes a luchar por causas justas e insistió en que los países sudamericanos deben estar unidos.

“Cuiden la democracia. La democracia no es perfecta, está llena de defectos porque son nuestros defectos humanos, pero hasta hoy no hemos encontrado nada mejor”, dijo Mujica. “Es fácil perderla” y “difícil recuperarla”, agregó al tiempo que llamó a los asistentes a luchar por los millones de personas que no pueden estudiar.

“No sólo hay que gritar; también hay que pensar”, subrayó además Mujica ante los estudiantes reunidos bajo el lema “Por una universidad del tamaño de América Latina”.

Brasil “es un país gigantesco y tiene que aprender a colaborar con toda América”, y viceversa. “Cuiden lo que tienen. Lula es grande, pero no es un mago. A los gobiernos populares no sólo se les pide, se les ayuda, porque los obstáculos que tienen por delante no son fáciles. Es fácil quejarse, pero también hay que comprometerse y dar”, añadió Mujica.

El ex jefe de Estado uruguayo fue recibido en el Palacio de Planalto por Lula, quien tuiteó que se había reencontrado “con el querido amigo Pepe Mujica”.

“Hablamos de política sudamericana”, dijo, y de “la necesidad de reindustrialización de nuestra región, de las potencialidades de reintegración entre países hermanos y del retorno de Brasil al escenario internacional, con la reanudación de las políticas sociales.”

“Siempre es bueno hacer una revisión”, dijo Lula.

En su discurso a los estudiantes, el presidente brasileño afirmó que conoció el fascismo durante el gobierno de [Jair] Bolsonaro y que volvió al poder para “recuperar la democracia y la calidad de vida del pueblo.” También prometió abrir más universidades y mejorar el acceso a la educación de las poblaciones más desfavorecidas.