La zambullida de Medio Invierno en las Falklands

El domingo 9 de julio emergió húmedo y con neblina para el Nado de Medio Invierno en las Islas Falkland, acontecimiento que tuviera lugar en Surf Bay, próximo a la capital Stanley a media mañana.

Las almas “normales” miraron desde sus ventanas, vieron las condiciones climáticas, sacudieron la cabeza y retornaron al calorcito de sus camas.

Pero afortunadamente igualmente mucha gente se prestó para lanzarse al agua gélida, darse cuenta cuán insostenible era, y salir corriendo, todo sea por una buena y generosa causa.

La organizadora de la audaz prueba dominical en pleno invierno, Katrina Stephenson comentó en los medios locales, “tuvimos 200 participantes, 196 en Surf Bay, tres en Fox Bay y uno en la isla Weddell.”

”Aún falta confirmar la recolección de fondos, pero al momento ya superó las £2,520.”

Los organizadores aprovecharon para un gran agradecimiento a todos los participantes y en especial a Diseñadores Warrah por haber cumplido con el pedido de camisetas en tan poco tiempo. Además se agradeció a la FIC por haber donado £1,500, para ayudar a financiar las camisetas y a Seguros King por ser uno de los auspiciantes del Seguro Público, del evento.

Today, our personnel took part in the Falkland Islands Annual Midwinter Swim at the Surf Bay.

Over 150 people braved the Icy cold waters of South Atlantic and recieved a certificate of lunacy signed by the HE the Governor. The event was to raise money for Charity.@FalklandsGov pic.twitter.com/pkaQDeAz88