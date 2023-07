Falklands reconsidera el futuro de su sector rural afectado por colapso de la lana y cambio climático

Clifton resaltó el desplome de la lana. “Podemos decir que el ingreso bruto nacional por la lana es de £12 millones, pero ahora creo no supera el 50% de ese monto”

Juntar a todos los miembros de la Asociación Rural de Negocios, RBA, de las Islas Falklands, a sus relatores de políticas y expertos en el impacto del cambio climático fue el propósito del Secretario de la RBA, Lewis Clifton durante la reciente Semana de Productores Rurales celebrada en el local de ferias de Stanley.

En un intercambio con el Penguin News durante una recepción en Casa de Gobierno la semana pasada, Clifton comenzó diciendo que durante la Semana de los Productores Rurales hubo en efecto toda una serie de discusiones, “con y sin verrugas, de todos los temas que afectan a la comunidad rural de las Falklands”.

“Estoy familiarizado con los precios declinantes del petróleo, con situaciones económicas adversas desde mi tiempo como miembro electo de la Asamblea Legislativa en la Comisión Asesora de Agricultura, por lo cual estoy muy al tanto de esos tiempos difíciles. Estoy muy al tanto de las herramientas que el gobierno de las Islas no disponía entonces y tampoco estaba en condiciones de largar con vistas a un apoyo del sector en mejores condiciones con las que finalmente lo hizo”.

“Estamos ahora en un punto en que los precios de la lana subieron en el período hasta el super-ciclo, que tuviera lugar en 2018/19. Hay muchas razones por las cuales así sucedió, ni que hablar que el tipo de cambio nos era favorable. Pero eso ya no es, puede que el Brexit haya influido, pero eso es lo que tenemos ahora...”

Clifton agregó que los precios de la lana han estado desplomándose. Decimos que el ingreso bruto de lanas de las Islas está en el entorno de £12 millones, pero mi opinión es que dicha suma ha caído al entorno del 50%. Este año por supuesto el bajón en los precios de la lana es aún mayor, y tenemos algo así como el 65% de la zafra de lana sin vender“.

”Eso está generando penurias a algunos productores de lana obligados a vivir día a día.

Y hay familias y sus dependientes en el campo que esperaban poder sobrevivir con unas £30,000 al año, y la pregunta es como sobreviven el invierno? Cómo van a hacer frente a sus gastos de primavera y de verano con los precios de la lana por el suelo? Por tanto se trata de temas de la cruda realidad, que nos impactan ahora y aquí“.

Clifton agregó que en paralelo con esta situación, ”tenemos todo el abanico de temas relativos al cambio de clima, ahora y en este preciso lugar.“

Durante la concluida semana del productor rural hubo una conferencia del Profesor Jim McAdam, ”quien avanzó sobre un pronóstico de cambio climático en las Falklands del 2012/13, junto a lo que sabíamos sobre el particular en base al Panel Internacional de Cambio Climático“.

Dijo Clifton, ”Jim prácticamente visitó las Islas desde entonces cada verano, pero la situación generada por el Covid lo dejó fuera por unos tres años, por tanto el hecho que hubiera venido este año por un par de semanas, quedó sumamente impactado, cuando no asustado, de las consecuencias del cambio climático. Por tanto, me pareció, y al Departamento de Agricultura también, de persuadir a Jim de retornar para presentarnos su percepción de a dónde nos han llevado cincuenta años de explotación agropecuaria en las Falklands, a la vez que entrelazar eso con el cambio climático y otras consecuencias“.

Clifton explicó que había toda una combinación de temas que los productores rurales enfrentaban, ”los productores rurales en general están cortando el número de ovejas. Eso quiere decir menos lana para vender y con el precio deprimido. Como nación debemos aceptar que esta es la situación. Lo más probable es que tengamos algo así como el 65% de la zafra de lana sin vender. Sé también que hay algunos productores que dicen con resignación, 'bueno es el precio, pero el mercado repuntará'...pero la pregunta es repuntará? Y cómo repuntará, aunque el hecho es que nadie puede seguir viviendo de promesas....“

”Veo además todos los temas del cambio climático enzarzados, no solo desde mi propia perspectiva, sino también en lo que hemos estado tratando de hacer en la isla Weddell, en cuanto a tratar de entender cómo funciona esta ciencia...“

”Pero también he tratado de adelantar las consideraciones sobre cuáles pueden ser las oportunidades en situaciones de valores pico y el potencial para poder ganar créditos en materia de carbón,“

Para poder avanzar por esa senda creo que nacionalmente debemos entender que es la verdad sobre los suelos en las Falklands, sobre todo en materia de lo que el suelo y tierras de turba implican... Debemos entender si es que para las Falklands eso significa valor alguno...”

“Podemos ganar algún crédito de eso?” Pero al mismo tiempo, debemos afrontar los desafíos de biodiversidad y cómo podemos nacionalmente promover más plantaciones de tussac, una mejor re-vegetación endémica, recuperación y rehabilitación de suelos...“:Todo lo cual creo se reduce a una suerte de triángulo.

”Hay oportunidades en los catetos ascendentes del triángulo y hay una base la cual se está movilizando hacia un estancamiento económico, y en la cresta hay cierta luz que pueda emerger de todo esto, pero se requiere energía política“

Al respecto durante la Semana del Productor Rural, Clifton logró la participación de jerarcas de gobierno, organizaciones no gubernamentales, expertos como Jim McAdam y otros individuos.

Clifton insistió, ”creo que existe aquí una oportunidad para que los titulares de campos aprendan los beneficios de dejar algunas tierras sin cultivar, sin trabajar en tanto rehabilitan y alientan la recuperación de hábitats. Creo también que existe una oportunidad para ganar créditos de carbón, pero aún estamos algo lejos de entender bien como todo eso funciona. Hay quienes afirman no existe la necesidad de tomar la senda sincerando la calidad de suelos, y lo que quiero decir por esto es entender el por qué de la turba en los campos de las Falklands, dónde es que la profundidad de la turba debe ser mantenida y respetada, para prevenir la erosión de los campos, para prevenir que el viento se vuele los suelos y de esa forma sacar lo máximo de todo eso.“

Clifton estimo en dos años el trabajo de un par de equipos de investigadores trabajando tanto en la isla Este como Oeste para juntar toda esa información.

”Herramientas para el flujo de carbón y otras cosas están todas muy bien, pienso que hasta cierto punto. Pero me gustaría estar en el punto de saber que contamos con ciencia creíble y sólida que sobrevive un escrutinio. Para poder hacer frente a los cuerpos que validan el tema del carbón. Nos pueden decir con propiedad que estamos restaurando los suelos, algo que tiene tanto valor, y esto es lo que les estamos ofreciendo para que prosigan por esa senda.“

Por supuesto que esto viene con distintos tipos de metas y mojones, y auditorías. No es simple y no estoy proponiendo que tomemos la senda del blanqueo, blanqueo que puede suceder, pero ciertamente no lo permitiremos aquí en las Islas Falkland.”

Clifton estima de cuatro a cinco años para el proceso, algo que no será simple del momento tomando en cuenta la “emergente tormenta económica,” la cual anticipó como resultado de los deprimidos valores de la lana y del mercado de lanas.

Mirando hacia el pasado, Clifton agregó “no estamos en realidad en la pésima situación de la crisis de los años noventa, época de muchas penurias...yo era secretario de la Comisión Asesora Agrícola en aquel entonces. Estábamos tratando de encontrar herramientas para retener la gente en el campo... había soluciones en aquel tiempo, pero simplemente no aguantaban la prueba del escrutinio, de la realidad.

”Y simplemente no son aplicables en estos momento, pues se trata de mecanismos socialmente inaceptables“

Por tanto tenemos que movernos y los legisladores electos, MLAs precisan subirse al bote para entregar a la comunidad rural la armonía necesaria y asegurar a la población rural que no abandone la tierra, pues no hay otra opción. Si la gente empieza a abandonar el campo y se suman a la capital de Stanley, eso nos conducirá a otra crisis social, la crisis de falta de viviendas.”