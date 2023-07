SIP advierte sobre riesgos de comisión contra desinformación en Chile

Jornet insiste en que la regulación no es el camino

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) insistió en que la creación de una comisión contra la desinformación en Chile, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric Font, podría abrir la puerta a la censura. En respuesta, el gobierno chileno invitó a la SIP a participar en un comité del Senado que discute el tema, se informó en Santiago.

La SIP expresó su preocupación por la desinformación y la pertinencia de abordarla, pero cuestionó que el Poder Ejecutivo promoviera una agencia de este tipo dependiente del Ministerio de Ciencia. En cambio, la SIP valoró la iniciativa de avanzar en políticas de alfabetización digital.

Carlos Jornet, quien preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que la regulación no es el camino, que se debe proteger la libertad de opinión y que es alarmante que un gobierno promueva una medida de este tipo.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, insistió en que la administración de Boric está comprometida con la protección y el fortalecimiento de los derechos a la libertad de información y de prensa, y que no pretenden restringirlos. También señaló que la comisión no tiene facultades para promover proyectos de ley; que no emitirá opiniones sobre contenidos publicados en redes sociales; que no definirá qué es o no verdad; y que no es un espacio para recibir denuncias.

Vallejo destacó que los informes que emita la comisión podrán servir de insumo para la creación de políticas públicas en el futuro y que ya existen varios proyectos impulsados tanto por la oposición como por el Gobierno para combatir la desinformación y las noticias falsas.