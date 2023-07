Más de 43 millones de brasileños cruzan umbral de pobreza, según el Gobierno

El gobierno federal relanzó el programa Bolsa Família en marzo

Las autoridades brasileñas anunciaron el miércoles que más de 43 millones de personas –o 18,52 familias– salieron de la línea de pobreza en junio debido al aumento de las asignaciones del programa asistencial Bolsa Família, informó la Agencia Brasil.

El Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre (MDS) informó que los beneficiarios del plan pasaron a tener ingresos mensuales superiores a R$ 218 (US$ 45) per cápita.

Bahía fue el estado con el mayor número de familias que superaron el rango de ingresos en junio: 2,26 millones de hogares. Le siguieron São Paulo, con 2,25 millones de familias que abandonaron el umbral de la pobreza; Río de Janeiro, con 1,63 millones; Pernambuco, con 1,48 millones; y Minas Gerais, con 1,38 millones.

“Bolsa Família, relanzada en marzo e implementada plenamente el mes pasado, es responsable en gran medida de elevar los ingresos de la población más vulnerable por encima de la línea de pobreza”, dijo el MDS en un comunicado.

Según el MDS, en marzo, el Gobierno federal relanzó la Bolsa Familia con un valor mínimo de 600 reales (125 dólares) y un adicional de 150 reales (31 dólares) para niños de hasta 6 años. En junio, concedió beneficios variables de R$ 50 (US$ 10) para embarazadas, niños y adolescentes de 7 a 18 años, y el valor mínimo per cápita del programa pasó a ser de R$ 142 (US$ 29).

Según el ministerio, con la reformulación, el ticket medio de Bolsa Família alcanzó el valor más alto de la historia del programa: R$ 705,4 (US$ 146,4).

(Fuente: Agencia Brasil)