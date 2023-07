Brasil devuelven condecoraciones a científicos

Lula restituyó las distinciones de las que los científicos había sido despojado o renunciado con Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó el miércoles la Orden Nacional del Mérito Científico a investigadores, profesores, autoridades y representantes de entidades que hayan hecho contribuciones relevantes al desarrollo científico y tecnológico nacional, informó la Agencia Brasil. Acompañó a Lula la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos.

Entre los homenajeados están la médica sanitaria Adele Benzaken y el infectólogo Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, así como el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), Ricardo Galvão. Benzaken y Lacerda ya habían recibido el premio, que fue revocado en el último gobierno, tras las críticas de los dos galenos contra la gestión federal. En aquel momento y en solidaridad con ellos, otros 21 científicos renunciaron a sus propias condecoraciones, que les fueron devueltas el miércoles en el Palacio de Planalto.

Ricardo Galvão fue destituido de la presidencia del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) en agosto de 2019, tras rebatir las declaraciones de Bolsonaro, que acusaba a la entidad de divulgar datos sobre el aumento de la deforestación en la Amazonia que el entonces presidente consideraba “mentirosos”.

Marcado por la reanudación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya reformulación y consecuente ampliación ya habían sido anunciadas, Lula también firmó el decreto de convocatoria de la V Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, prevista para junio de 2024, en Brasilia. Además, la ministra Luciana Santos firmó la ordenanza que formaliza el nombramiento del ex ministro Sérgio Rezende como secretario de la conferencia. Según la ministra, los preparativos de la conferencia ya están en marcha.

Santos celebró la recomposición del consejo nacional, con la ampliación del número de representantes de la sociedad civil y del gobierno federal, y dijo que la solemnidad de esta mañana era un “acto de deshonra a la ciencia y de reparación histórica a los científicos, profesores, médicos e investigadores injustamente perseguidos y amenazados por un gobierno anti-ciencia y anti-vida”.

“Podemos decir que se acabó el tiempo del negacionismo, del desprecio a los instrumentos de participación social y de la amenaza a la democracia”, afirmó la ministra.

Lula destacó que la reanudación de los trabajos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la convocatoria de la V Conferencia Nacional marcan el inicio de un nuevo período. “Basta de oscurantismo. Basta de negacionismo. Basta de echar a los científicos a la hoguera. Basta de ver cómo investigadores como Ricardo Galvão pierden su trabajo por mostrar lo que registraron los satélites”, afirmó.

El presidente también afirmó que el desarrollo sostenible y el desarrollo científico van de la mano y abogó por una mayor inversión en investigación científica. Lula prometió construir más universidades federales y subrayó la importancia de reducir las desigualdades sociales. “De nada sirve mirar el crecimiento del PIB [Producto Interior Bruto, la suma de bienes y servicios producidos en el país] si el resultado no se distribuye equitativamente entre la población. Si se crece un 1% y se distribuye ese 1%, vale más que crecer un 10% y no distribuirlo [...] Y no hay forma de que podamos pensar en crecer, en retomar la industria, en producir más en el campo, si no pensamos en la ciencia. No hay forma de que podamos pensar en reducir las desigualdades si no pensamos en la ciencia”.

Lula recordó entonces el caso del ex rector de la Universidad Federal de Santa Catarina Luiz Carlos Cancellier. Sospechoso de malversar dinero público, Cancellier fue detenido por la Policía Federal en septiembre de 2017. Destituido de su cargo, a Cancellier se le prohibió la entrada a la universidad en la que había trabajado durante años. Pocos días después del estallido de la Operación Orejas Mudas, una rama de la Operación Lava Jato, el ex rector se suicidó. La semana pasada, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) archivó el caso al no encontrar pruebas de irregularidades cometidas durante la gestión de Cancellier.

“En este momento en que estamos reunidos con la inteligencia brasileña, con nuestros científicos e investigadores, no podemos olvidar a nuestro compañero, el ex rector de la UFSC Luiz Carlos Cancellier. Siempre que podamos, tenemos que recordar a las personas que son víctimas de la arbitrariedad. Para que esta locura no vuelva a ocurrir en nuestro país”, dijo Lula.

(Fuente: Agencia Brasil)