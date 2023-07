Pinochet, no fue “presidente” según la Cámara Baja de Chile

El nombre de Pinochet no debería estar entre los de las personas que fueron elegidas Presidente de Chile

La Cámara Baja de Chile aprobó el martes una resolución que despoja al fallecido dictador Augusto Pinochet Ugarte del título de “presidente” por 67 votos contra 47 y 8 abstenciones, se informó en Santiago. La iniciativa no debería pasar al Senado por tratarse de un proyecto de declaración que también define a Pinochet como “figura militar y política” y a su gobierno (1973-1990) como un “régimen autoritario”.

“Quiero saludar el voto de la Cámara porque 67 diputados estuvieron a la altura de un país que quiere llamarse democrático”, dijo la diputada comunista Lorena Pizarro. “Augusto Pinochet, el asesino, el ladrón, nunca fue presidente. Pero más allá de un asunto de palabras, tiene que ver con cómo lo reconoce la historia y, a mí, me parece impresentable que la Biblioteca del Congreso Nacional lo tenga inscrito con quienes fueron presidentes de la República: a un dictador no se le puede dar esa nominación”, agregó.

El diputado Johannes Kaiser, del pinochetista Partido Republicano, señaló que “es interesante que este organismo que todos respetamos por su independencia técnica y política haya considerado que Augusto Pinochet Ugarte debió ser Presidente de la República.”

“Puede que a ustedes no les guste; no les gustó no poder derrocarlo por la vía armada, no les gustó que les impidieran establecer su régimen cubano en Chile en el año 73”, agregó.

Entre las actividades que este año conmemoran el 50 aniversario del golpe de Estado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, rindió homenaje a los reporteros asesinados durante la dictadura y anunció que sus nombres serán “estampados en el Palacio de Gobierno”, frente al salón del Colegio de Periodistas de La Moneda.

“Sabemos que algunos de estos comunicadores, el 11 de septiembre, lucharon para enfrentar el golpe de Estado y la ruptura democrática, dieron su vida en la defensa de este palacio de gobierno”, dijo Vallejo.